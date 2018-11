Lotto l’82 di Firenze sale a quota 186 assenze

Lotto l’82 su Firenze guida ancora la classifica : Lotto l’82 su Firenze taglia il traguardo delle 168 estrazioni di ritardo, la ruota Nazionale protagonista con una quaterna in decina 70. Lotto l’82 su Firenze rimane in vetta alla classifica dei ritardatari del Lotto con 168 assenze, dopo l’estrazione del 22 settembre 2018. Tra i centenari ci sono anche il 18 su Venezia a 145, il 54 su Torino a […] L'articolo Lotto l’82 su Firenze guida ancora la classifica ...

Lotto : l’82 su Firenze sale a quota 159 turni di assenza : Lotto nell’estrazione di sabato l’82 su Firenze resta nell’urna e sale quota 159 turni di assenza . Lotto , resiste in cima ai ritardatari l’82 su Firenze , adesso a quota 159 turni a vuoto. Sono sempre in tre i centenari a inseguire, con il 18 su Venezia a 136, il 54 su Torino a 125 e il 9 su Venezia a 124. […] L'articolo Lotto : l’82 su Firenze sale a quota 159 turni di assenza proviene da GiGi Lotto .

Lotto : Genova protagonista con due terni e l’82 su Firenze non si vede : Lotto nell’estrazione di sabato la ruota di Genova e protagonista con due terni in formazione e l’82 su Firenze non si vede e tocca quota 156 turni di assenza. Lotto, primo posto confermato per l’82 su Firenze nella classifica dei numeri ritardatari, a Genova escono due terni in formazione, uno di radicali 2 (20-29-22) e uno in figura 2 (20-29-38). […] L'articolo Lotto: Genova protagonista con due terni e l’82 su ...