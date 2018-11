LIVE Udinese-Milan | Serie A in DIRETTA | aggiornamenti in tempo reale

oasport

(Di domenica 4 novembre 2018) Appuntamento alle 20:30 per il posticipo serale dell’11ma giornata siA. Di fronte si troveranno, per dare vita ad un match che si preannuncia ricco di spettacolo. I bianconeri sono a secco di vittoria da ben 5 partite, in cui hanno raccolto un solo punto; iisti, invece, dopo qualche critica sorta per via delle due sconfitte, nel derby con l’Inter e in Europa League contro il Betis, hanno trovato due successi tanto importanti quanto sudati, al San Siro su Sampdoria e Genoa, che ne hanno rilanciato il morale e la corsa alla Champions. Proprio per il discorso Champions, ildovrà cercare in ogni modo di portare a casa i 3 punti stasera, approfittando dello stop di ieri della Roma al Franchi con la Fiorentina. La squadra di Velazquez, invece, vede la zona retrocessione vicinissima e ciò ha lanciato qualche ombra sul tecnico spagnolo, il quale è ...