LIVE Torino-Milano basket | Serie A in DIRETTA | l’Olimpia per mantenere la vetta | la Fiat

(Di domenica 4 novembre 2018) Buonasera e benvenuti alladi-Olimpia, sfida valevole per la quinta giornata dellaA di. La squadra di Pianigiani è reduce dalla rocambolesca vittoria all’ultimo secondo in Eurolega contro l’Efes, con la tripla della vittoria di Mike James che ha dato il quarto successo europeo ai milanesi. Un inizio di stagione eccezionale per, che in Italia non ha ancora mai perso tra Supercoppa e campionato e vuoleladella classifica a punteggio pieno. Dall’altra parte c’è una, che ritrova in panchina Larry Brown, di ritorno dall’America dopo i problemi di salute delle ultime settimane. Lafinora ha un record di 2-2 e questa partita può davvero essere la partita della svolta per i piemontesi, reduci invece dalla sconfitta all’ultimo secondo in Eurocup contro Malaga. OA Sport offrirà la ...