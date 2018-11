LIVE Maratona New York 2018 in DIRETTA | 42 | 195 km tutti da vivere nella Grande Mela

oasport

(Di domenica 4 novembre 2018) Buongiorno e benvenuti alladelladi Newclassica del calendario internazionale che come da tradizione si svolge la prima domenica del mese di novembre. Si preannunciaspettacolo per le strade delladove alcuni dei migliori top runner si daranno battaglia per la vittoria42 km più importante e prestigiosa dell’intero panorama: dal Ponte di Verrazzano a Central Park ne vedremo davvero delle belle, Kamworor e Keitany sono i due grandi favoriti della vigilia ma i pretendenti al successo sono davvero tanti e sicuramente ci sarà da divertirsi. Oltre 50000 podisti al via, naturalmente divisi in onde in base al lorollo. Ci saranno quasi 3200 italiani ma purtroppo non avremo nessun top runner in gara dopo la rinuncia di Sara Dossena a causa di un infortunio dell’ultimo minuto. Il percorso è particolarmente ...