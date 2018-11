L' Italia sarà ancora colpita da piogge | l' allerta rimane arancione in 5 regioni

Tennis - Next Gen : sarà Caruana la wild card Italiana del torneo : Liam Caruana ha vinto le qualificazioni alle Next Gen ATP Finals di Milano dopo aver battuto Raul Brancaccio in 4 set Liam Caruana ha conquistato la wild card per il main draw del Next Gen di Milano, battendo questo pomeriggio il numero 301 del seeding mondiale Raul Brancaccio. 2-4 4-1 4-3(4) 4-3(5) il punteggio dell’incontro, nel consueto format delle Next Gen ATP Finals al meglio dei 5 set con set che terminano a 4 game. Adesso il ...

Karate - Mondiali 2018 : i favoriti gara per gara. L’Italia sogna con Luigi Busà e Sara Cardin : Manca ormai pochissimo al via dei Mondiali 2018 di Karate, che si svolgeranno a Madrid da martedì 6 a domenica 11 novembre. Sarà una rassegna iridata da record, visto che sul tatami spagnolo si sfideranno oltre 1200 atleti provenienti da 139 paesi diversi, alla ricerca di una medaglia, ma anche di punti pesanti per il ranking olimpico. L’Italia cercherà di essere protagonista, con 22 azzurri pronti a dare battaglia per ottenere un posto sul ...

Sanzioni Usa all'Iran - l'Italia - forse - sarà graziata da Trump : economia a stelle e strisce 02 novembre 2018 Usa, 250mila nuovi posti di lavoro a ottobre e disoccupazione al 3,7% Al dipartimento di Stato - che attraverso il suo segretario Mike Pompeo ha ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali correrà il Criterium di Saitama. In Croazia i piani per il 2019 : sarà al Giro d’Italia? : Vincenzo Nibali vola in Giappone per correre il Criterium di Saitama in programma domenica 4 novembre. Lo Squalo è tornato dalle vacanze a Zanzibar ed è subito salito su un altro aereo alla volta del Sol Levante dove parteciperà alla sesta edizione di questa kermesse a cui prenderanno parte anche Geraint Thomas (fresco vincitore del Tour de France) e Alejandro Valverde (Campione del Mondo). Una sgambata tranquilla per il siciliano che il ...

Fs ha presentato l'offerta per AlItalia. Ma non sarà un'operazione semplice : I grandi gruppi controllati dal ministero dell'Economia, come Eni e Leonardo, nei giorni scorsi hanno già escluso di poter partecipare alla partita e altrettanto vale per la Cassa Depositi e Prestiti ...

Maratona New York 2018 : Sara Dossena rinuncia - assente per infortunio. L’Italia perde la sua top runner : Sara Dossena non parteciperà alla Maratona di New York 2018 che si correrà domenica 4 novembre. L’azzurra non sarà per le strade della Grande Mela a causa di un risentimento all’adduttore destro accusato durante i Campionati Italiani di mezza che si erano disputati una decina di giorni fa, la bergamasca fatica a poggiare il piede correttamente e ha dunque deciso di non presentarsi al via sul Ponte di Verrazzano tra poco più di 48 ...

Rugby femminile - Test Match novembre 2018 : nuovo capitano dell’Italia sarà Manuela Furlan. Succede a Sara Barattin : Il ricambio generazionale in atto nella Nazionale italiana di Rugby femminile a partire da oggi passa anche dal cambio della fascia da capitano, che non sarà più indossata da Sara Barattin, bensì da Manuela Furlan, 30enne estremo in forza al Villorba, che esordirà con i nuovi gradi affidatile domenica 4 novembre a Calvisano contro la Scozia. Lo ha annunciato oggi al sito federale il CT della Nazionale italiana Andrea Di Giandomenico, che però ...

Karate - Mondiali 2018 : i convocati dell’Italia ai raggi X. Luigi Busà e Sara Cardin guidano una squadra ricca di talenti : Gli azzurri puntano ad essere grandi protagonisti ai Mondiali 2018 di Karate, che si svolgeranno a Madrid da martedì 6 a domenica 11 novembre. Gli ottimi risultati stagionali, soprattutto nelle ultime tappe, fanno sperare in una prestazione complessiva importante dell’Italia in questa rassegna iridata, con l’obiettivo concreto di migliorare il bottino di tre bronzi della scorsa edizione. Andiamo quindi ad analizzare i convocati dell’Italia ...

Apple Watch Serie 4 - ecco come sarà possibile utilizzare la funzione ECG anche in Italia : Una delle nuove e più interessanti funzioni che sono state introdotte sul nuovo Apple Watch Serie 4 è senza dubbio la possibilità di effettuare un elettrocardiogramma direttamente dallo smartWatch. Questo è possibile grazie al sensore leggi di più...

Conte : "Manovra sarà espansiva - fiducia confronto Ue. Italia rallenta? Non per colpa questo governo" : La nostra rivoluzione è appena iniziata", dice il premier Giuseppe Conte, in un'intervista al Corriere della Sera, convinto "che la ricetta per la nostra economia debba essere responsabile sì, ma ...

Giro d'Italia 2019 : chi parteciperà? Parata di stelle con Nibali - Thomas - Aru. Ci sarà anche Valverde : ... il Cavaliere dei Quattro Mori potrà rilanciarsi dalle strade italiane? Viene data quasi per certa la presenza di Alejandro Valverde con la maglia di Campione del Mondo, potremmo vedere anche Peter ...

Giro d’Italia 2019 : chi parteciperà? Parata di stelle con Nibali - Thomas - Aru. Ci sarà anche Valverde : Oggi è stato ufficialmente presentato il Giro d’Italia 2019, a Milano si è alzato il velo sulla prossima edizione della Corsa Rosa che si correrà da sabato 11 maggio a domenica 2 giugno. Si tratta di un tracciato particolarmente esigente e impegnativo: nella prima metà due cronometro (quella d’apertura a Bologna con arrivo sul San Luca e l’ostica Ravenna-San Marino) ma anche arrivi insidiosi e frazioni mosse, poi nella seconda ...

Giro d’Italia 2019 – Cairo analizza la 102ª edizione : “la nostra corsa sarà all’altezza della sua storia e tradizione” : Le parole di Cairo dopo la presentazione del Giro d’Italia 2019: il presidente di RCS MediaGroup soddisfatto della 102ª edizione della corsa Rosa “Per il nostro Gruppo lo sport è un asset fondamentale che continuiamo a sostenere e alimentare attraverso La Gazzetta dello Sport e RCS Sport. Il Giro d’Italia è uno dei pilastri su cui poggiano le nostre certezze e che negli ultimi anni è cresciuto moltissimo. Questo Giro ...

Giro d’Italia 2019 - Chris Froome : “Gavia-Mortirolo - la tappa regina. Sarà una corsa durissima. Ci sarò? Vedremo” : Chris Froome ha vinto il Giro d’Italia 2018 grazie a una memorabile azione nel tappone del Colle delle Finestre ma ancora non sappiamo se il prossimo 11 maggio Sarà al via di Bologna per partecipare alla 102esima edizione della corsa Rosa. Il britannico, reduce anche dal secondo posto al Tour de France, deve ancora decidere la programmazione della prossima stagione insieme al suo Team Sky ma sta seriamente pensando di partecipare alla ...