L' emergenza maltempo e il selfie sorridente di Salvini | è polemica

Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, è in Sicilia dove il Maltempo ha causato la morte di un'intera famiglia a Casteldaccia. Parlando di una "tragedia immane", il presidente del Consiglio annuncia che in settimana il Consiglio dei ministri adotterà un provvedimento d'emergenza per le regioni maggiormente colpite dal Maltempo.

La Protezione Civile ha attivato il numero 45500 per consentire ai cittadini di effettuare donazioni alle regioni maggiormente colpite dal maltempo: i fondi verranno ripartiti in rapporto all'entità dei danni. Con ogni chiamata o sms si possono donare 2 euro.

TV - RAI3 : a “Report” il Ponte di Genova - le edicole in Italia e l’emergenza maltempo : Nuovo appuntamento con “Report“, in onda su RAI3 lunedì 5 novembre alle 21.15. nel primo servizio dal titolo “Sotto il Ponte”, il 14 agosto alle 11.36 crolla il Ponte di Genova. Muoiono 43 persone, compresi quattro bambini. Il Ponte era stato progettato dall’ingegnere Riccardo Morandi, la cui firma è nel calcestruzzo precompresso e nella struttura a cavalletti. La costruzione finisce nel 1967, e già dieci anni dopo ...

Maltempo - emergenza in Sicilia : alberi caduti nel palermitano - traffico in tilt : Un sabato sera di forte Maltempo in Sicilia, interessata da un’allerta rossa che si sta manifestando con piogge forti e vento nel palermitano e nel Trapanese. Disagi al traffico e danni. Decine gli interventi dei vigili del fuoco e degli uomini della protezione civile per caduta alberi e massi nei comuni di Cinisi, Terrasini, Monreale. A Campofelice di Fitalia i pompieri sono riusciti a raggiungere una famiglia rimasta isolata. Sono in ...

Maltempo - Anci : “Passare dall’emergenza alla prevenzione” : “I gravi danni causati dal Maltempo devono spingere la politica a passare da una gestione delle emergenze ad una cultura della prevenzione”. Lo ha detto Maurizio Mangialardi, coordinatore dei presidenti delle Anci regionali e presidente di Anci Marche, in relazione ai danni causati dalle eccezionali precipitazioni. “La mobilitazione generale di Protezione civile e sindaci in tutti i territori interessati – aggiunge ...

Maltempo Sicilia - ancora emergenza a Sciacca : esonda un altro torrente - il vento spezza i cavi dell’alta tensione : ancora pioggia torrenziale a Sciacca (Agrigento), dove dopo il Cansalamone nel pomeriggio e’ esondato un altro torrente, il Foce di Mezzo, situato nella localita’ balneare di contrada Foggia. Strade e viali invasi dall’acqua, scantinati e pianterreni completamente allagati. Il forte vento che sta caratterizzando il temporale tuttora in corso a Sciacca (Agrigento) ha anche divelto i cavi dell’alta tensione in contrada ...

Maltempo - a Sciacca è ancora emergenza : strade devastate dalla bomba d'acqua - frane e smottamenti : Questa ondata di Maltempo, oltre a mettere a repentaglio l'incolumità dei residenti, rischia di compromettere seriamente anche i settori dell'economia maggiormente produttivi, tra cui agricolo. L'...

Danni del maltempo - l’annuncio di Toti : «Conte concederà lo stato di emergenza» : Il governatore ligure: «Mi ha assicurato che già in settimana arriveranno i primi provvedimenti». Apertura del Governo sullo stop delle tasse per i danneggiati

Maltempo in Liguria - il governatore Toti : “Conte mi ha assicurato la dichiarazione dello stato d’emergenza” : “Ieri sera tardi, dopo gli ultimi sopralluoghi, ho avuto una lunga telefonata con il Premier Giuseppe Conte che mi ha assicurato che il Governo concedera’ lo stato di emergenza e gia’ in settimana arriveranno i primi provvedimenti”. Lo ha detto il governatore ligure, Giovanni Toti. “L’ho informato degli ingenti danni subiti dalla Liguria, delle nostre priorita’ e delle nostre esigenze: abbiamo bisogno di ...

Maltempo : violenti temporali distruggono il Bellunese e l'emergenza si sposta al Sud : Centinaia di alberi abbattuti, piogge incessanti e smottamenti. Il bilancio degli ultimi giorni di Maltempo lascia il segno nelle regioni settentrionali e, mentre l'emergenza si sposta verso il Sud, si contano le vittime delle ultime ore. Sei, in tutto, dopo la morte, ieri, di altre due persone colpite da fulmini. A preoccupare, ora, sono diverse province della Sicilia e il fiume Po. Per le zone più colpite, in particolare Liguria, Veneto e ...

Maltempo Veneto - capo protezione civile con Zaia : “Situazione apocalittica - agire subito”. Tutti i numeri dell’emergenza : “Dobbiamo partire subito perché se dobbiamo attendere la conta dei danni ci attiveremo almeno tra due mesi. Abbiamo una sofferenza in tutta Italia, ma in questo territorio è molto più pesante”. Lo ha detto a Belluno il Direttore del Dipartimento della protezione civile Nazionale Angelo Borrelli all’incontro con il presidente del Veneto Luca Zaia, al termine del sopralluogo sulle zone colpite dal Maltempo. “La situazione – ...

Maltempo - i numeri impressionanti dell'emergenza : Il Maltempo non dà tregua e continua a fare vittime. L'emergenza non abbandona l'Italia dunque e per le zone maggiormente colpite, in particolare Liguria, Veneto e Friuli Venezia Giulia, il governo ...

emergenza maltempo - parte la colonna mobile della protezione civile dell’Abruzzo in aiuto del Veneto : parte la colonna mobile della protezione civile Abruzzo verso le aree bellunesi in piena Emergenza maltempo tra piogge incessanti, smottamenti e intere comunità isolate. “Pochi istanti fa – dichiara il Sottosegretario Regionale Mario Mazzocca dalle sue pagine social – il Dipartimento Nazionale ha attivato la protezione civile Abruzzo, che per tempo aveva dato la propria disponibilità alla Commissione speciale della Provincia ...