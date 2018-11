Leicester | Gray dedica il gol al presidente Srivaddhanaprabha | l’arbitro lo ammonisce e

sportfair

(Di domenica 4 novembre 2018) Applicando alla lettera il regolamento, l’arbitro ha ammonito il giocatore delche si è tolto la maglia perre la rete aIl calciatore del, Demarai, ha ricevuto un cartellino giallo dopo aver celebrato il gol che ha segnato nella vittoria della sua squadra in Premier League con una maglietta in omaggio al compianto proprietario del club, il thailandese Vichai. Il giocatore ha segnato il gol della vittoria per 1-0 delsul Cardiff City al 55′. AFP/LaPresse La giovane ala dopo la rete ha guardato il cielo e mostrato una maglia in onore di, morto una settimana fa in un incidente di elicottero. “Per Khun Vichai“, la scritta sulla maglietta esposta, ma l’arbitro Lee Probert, applicando il regolamento, ha mostrato il giocatore giallo. La decisione del giudice ha ...