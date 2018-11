Le vittime del maltempo in Sicilia | la solidarietà di Mattarella | arriva Conte

Maltempo : Genova ricorda le vittime delle alluvioni del 2011 e del 2014 : Momenti di forte commozione oggi a Genova, all’incrocio tra corso De Stefanis e corso Sardegna, in occasione della commemorazione delle vittime dell’alluvione del 4 novembre 2011. Furono Shpresa, Gianissa e Gioia Dejala, Angela Chiaramonte, Evelina Pietranera e Serena Costa, le persone che persero la vita a causa dell’esondazione del Rio Fereggiano, nel quartiere di Marassi. “C’e’ ancora molto da lavorare per ...

Maltempo - alluvione a Palermo : i corpi delle vittime di Casteldaccia “violentati” da acqua e detriti : 1/37 LaPresse/Guglielmo Mangiapane ...

Maltempo Sicilia : recuperate le salme delle vittime nell’Agrigentino : Recuperati dai vigili del fuoco e dai carabinieri i corpi di Cosimo Fustaino, 54 anni, originario di Valledolmo (Cl), e della moglie, tedesca di 47 anni, entrambi residenti in Germania. Un cadavere era a circa 100 metri dalla macchina, mentre l’altro ad oltre 500 metri. La coppia era arrivata da un paio di giorni a Cammarata (Ag), da Francoforte, dovevano trascorrere un breve soggiorno nell’agrigentino. Lungo una strada interpoderale ...

Maltempo - disastrosa alluvione in Sicilia : apocalisse d’acqua e fango - 12 morti e un disperso. Le drammatiche FOTO da Casteldaccia e i NOMI delle vittime : 1/26 ...

Maltempo - vittime a Palermo : bandiere a mezz’asta e minuto di silenzio alla Festa delle Forze Alrmate : Il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, ha disposto che nella giornata di oggi e in quella di domani siano esposte le bandiere a mezz’asta negli edifici comunali in segno di lutto per le vittime del Maltempo a Casteldaccia e Vicari. “Mi sembra un atto doveroso esprimere la nostra vicinanza alla comunità di Casteldaccia e a tutte le comunità colpite da questa tragedia. Anche per questo, rivolgo un invito ai colleghi sindaci perché ...

Di Maio promette risarcimenti alle vittime del salvabanche - ma il rimborso sarà del 30% : ' I soldi ci sono.. abbiamo stanziato in manovra un miliardo e mezzo' dice il leader Cinquestelle. In realtà non è previsto un risarcimento completo degli investimenti perduti, ma un 30% e fino a 100.

Maltempo : tragedia Casteldaccia - i nomi delle vittime : Palermo, 4 nov. (AdnKronos) - La vittima più piccola della tragedia di Casteldaccia (Palermo), costata la vita a nove persone, aveva appena un anno e si chiamava Rachele Giordano. Le vittime vivevano tra Casteldaccia, Palermo, Santa Flavia e Bagheria, sempre nel palermitano. Ecco i nomi delle altre

Le vittime del 'Salvabanche' accusano il governo. Di Maio dà loro appuntamento a giovedì : Per i risparmiatori danneggiati dai crac bancari il governo "segue le orme del Pd", dopo aver promesso la restituzione totale degli investimenti perduti. Accuse che il vicepremier Luigi Di Maio respinge, dando loro appuntamento a giovedì. "Hanno preso un sacco di voti promettendo che avrebbero ridato a tutti, indistintamente, l'intero ammontare del loro investimento perduto. Niente di diverso da quello che ha fatto e ...

Siria - raid della coalizione internazionale fa 15 vittime tra i civili a Hajin - : L'agenzia d'informazione statale Siriana SANA ha riferito di almeno 15 civili morti durante un'attacco aereo della coalizione internazionale a guida statunitense nella città di Hajin, nella provincia ...

Le “vittime del Salvabanche contro il governo : “Da loro solo promesse - ma sono uguali al Pd” : L'Associazione Vittime del Salvabanche protesta contro il governo Lega-M5S: "Hanno preso un sacco di voti promettendo che avrebbero ridato a tutti, indistintamente, l'intero ammontare del loro investimento perduto, e finalmente, dopo mesi di chiacchiere e slogan, arriva la norma di legge del governo M5S-Lega, sui rimborsi. Niente di diverso da quello che ha fatto e che ha detto il Pd".Continua a leggere

Le "vittime del Salvabanche" : "Traditi dal governo". Di Maio : "Vediamoci - i soldi ci sono" : Rep Reddito di cittadinanza, la Lega frena. Ultimatum di Di Maio che minaccia la crisi di TOMMASO CIRIACO

Perché le "vittime del salvabanche" ce l'hanno col governo : L'esecutivo aveva promesso di risarcire risarcire quelli che vengono definiti - con una certa approssimazione - i "truffati...

Le vittime del Salvabanche contro il governo : “Promesse tradite da M5s e Lega. Hanno fatto le stesse cose del Pd” : Il governo Conte in materia di rimborsi ai cosiddetti “truffati” dalle banche non ha fatto “niente di diverso da quello che ha fatto e che ha detto il Pd“. Lo scrive l’Associazione delle vittime del Salvabanche ricordando che erano state diverse le “cose promesse in campagna elettorale. “Hanno preso un sacco di voti – si legge nella nota dell’associazione – promettendo che avrebbero ...

Le "vittime del Salvabanche" contro il governo : "Lega e M5s - tradite le promesse" : MILANO - Cresce il fronte dei delusi dall'esecutivo giallo-verde, dopo la trasmissione alle Camere della Manovra finanziaria: nel testo è entrato alla fine un fondo da 1,5 miliardi, in gran parte ...