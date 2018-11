Le Vie dei Tesori | 263 mila visitatori aPalermo e 16 150 a Catania FOTO

Torino - la femmina di capriolo star dei boschi : ma è troppo buona e Viene salvata : L'avevano incontrata un fotografo durante uno shooting fotografico con una modella e anche un cacciatore che da quel momento ha deciso si deporre il fucile e non sparare mai più a un capriolo. La giovane femmina di capriolo diventata una star nei boschi di Giaveno era troppo domestica per restare nei boschi alla mercè di cacciatori molto meno niobili di quelli che ha incontrato fino ad ora. Per questo gli uomini del nucleo tutela flora e fauna ...

Ragusa - il Pd interViene sui rilievi della Corte dei Conti : Ragusa, il Pd interviene sui rilievi della Corte dei Conti. I consiglieri Chiavola e D’Asta dichiarano “giustificati gli allarmi di Nello Dipasquale”.

A ORVieTO LA TERZA EDIZIONE DEL FESTIVAL DEI DIRITTI UMANI : ... quest'anno saranno proiettati in concorso 8 lungometraggi e 15 cortometraggi, ma non solo: il programma del FESTIVAL propone infatti anche presentazioni di libri, spettacoli teatrali, mostre, ...

Boom visitatori per 'Le Vie dei Tesori' : Dopo tre weekend de 'le Vie dei Tesori' in cui il rifugio antiaereo sotto piazza Pretoria di Palermo è stato il sito più visitato, questa volta deve cedere il podio a Palazzo Alliata di Villafranca ...

Palermo : Oltre 65 mila visitatori per 'Le Vie dei Tesori' : Palermo, 29 ott. (AdnKronos) - Dopo tre weekend de 'le Vie dei Tesori' in cui il rifugio antiaereo sotto piazza Pretoria di Palermo è stato il sito più visitato, questa volta deve cedere il podio a Palazzo Alliata di Villafranca che raccoglie 1820 visitatori sciamati nei suoi straordinari saloni bar

Palermo : oltre 65 mila visitatori per 'Le Vie dei Tesori' (2) : (AdnKronos) - Le Vie dei Tesori si prepara quindi all’ultimo weekend, sia a Palermo che a Catania: moltissime sorprese nei siti e un progetto speciale dedicato alle botteghe artigianali palermitane; per chiudere poi definitivamente con la Notte Bianca dell’Unesco, dal 9 all’11 novembre a Palermo, Mo

Quarto weekend de Le Vie dei Tesori : 220 mila visitatori a Palermo - 8600 a Catania - Lombardia chiude a 7000 presenze [FOTO] : 1/11 ...

Dal 2021 sarà Vietato il commercio dei prodotti in plastica monouso : Dal 2021 nei supermercati non troveremo più bicchieri, i piatti e forchette di plastica. I prodotti monouso saranno vietati. Spariranno tanti prodotti che siamo stati abituati a consumare e gettare nella spazzatura dopo l’uso. Il consumatore medio non poteva pensare (neppure si sforzava poi molto) al percorso che un prodotto in plastica compie dopo l’uso. Ciò limiterà gli spazi all’uso dei prodotti per imballaggi per ...

DIRETTA/ Villarreal Rapid Vienna (risultato finale 5-0)streaming video e tv : Pokerissimo dei submarino amarillo : DIRETTA Villarreal Rapid Vienna streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita di Europa League (oggi 25 ottobre)(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 22:45:00 GMT)

Catania : “Le Vie dei Tesori” ritorna nel weekend - aperti 32 luoghi della città etnea : Ogni nobile famiglia aveva la sua monaca: spesso la fanciulla prendeva il velo per lasciare integra l’eredità di casa per il primogenito o la sorella maggiore. La cerimonia che la voleva “sposa in Cristo” era molto commovente e da quel momento iniziava per la giovane, una vita da reclusa. Uno dei pochissimi svaghi delle religiose era seguire la festa di Sant’Agata. Le monache benedettine di San Giuliano salivano sul loggiato che abbracciava la ...

Calcio - Champions League : il Napoli sfiora l’impresa al Parco dei Principi e Viene beffato al 93° minuto. L’Inter perde a Barcellona per 2-0 mantenendosi in zona qualificazione : Termina anche la terza giornata della fase a gironi della Champions League 2018-19 che arriva così al giro di boa. Dopo le vittorie di Juve e Roma di ieri sera, anche il Napoli di Ancelotti è andato vicinissimo a uno storico successo al Parco dei Principi di Parigi contro il PSG di Neymar e Mbappé: i partenopei sono passati per due volte in vantaggio, prima nel primo tempo con Insigne e successivamente nel secondo tempo con Dries Mertens ...

Ritrovamento dei 25mila euro : Marco Viérin dal pm Aosta - L'esponente di Stella Alpina si è presentato spontaneamente In Procura - nel ... : L'ex presidente del Consiglio Valle, Marco Viérin , si è presentato spontaneamente nel pomeriggio di oggi, martedì 23 ottobre, in Procura , per essere sentito dal pm Luca Ceccanti . Assieme a lui, l'...

Migranti a ClaViere - Salvini : “I francesi hanno tentato di respingere anche dei minorenni” : La Francia ha cercato di restituire all’Italia anche dei minorenni: è successo il 18 ottobre, dopo le 22,30, ma le autorità italiane avevano bloccato la procedura. È uno degli elementi emersi nel corso della visita di ieri degli esperti inviati dal Viminale a Claviere, dopo alcuni episodi di sconfinamento....