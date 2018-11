Le scene di sesso nei film sono vere?

dilei

: @mikasneck film quando fanno scene di sesso. però sicuramente non lo userà con chloe cioè ti pare che chloe pff - WONDERVELLIS : @mikasneck film quando fanno scene di sesso. però sicuramente non lo userà con chloe cioè ti pare che chloe pff - naikelulu : @tizianasullalun @francybonghi1 io penso che lui sia veramente un signore.. visto che lei gliel ha sbattuta in facc… - deepinmy_bones : RT @ElMM__: In pratica la Mastronardi con Daniel ha girato soltanto scene di sesso in cui per forza di cose erano spalmati l’uno sull’altra… -

(Di lunedì 5 novembre 2018) Quante volte, quando eravamo bambine – e forse anche adesso che siamo prossime alla menopausa – i nostri genitori correvano a cambiare canale imbarazzati, nel bel mezzo di una scena diin un, non facendo altro che stimolare la nostra curiosità? E quante volte allora – come adesso – ci siamo chieste se gli attori fingessero oppure ne traessero anche godimento? In realtà, da quanto ci è dato sapere, la maggior parte dellehot deinon è reale. Tuttavia, esistono casi in cui le performance pare siano avvenute veramente. Vediamoli insieme. 1 – Risky Business (1983) Si vocifera che la memorabile scena disul treno tra Tom Cruise e Rebecca De Mornay si sia consumata realmente. Nessuno ha confermato ufficialmente, ma il fatto che i due all’epoca fossero legati sentimentalmente e che la chimica fosse palpabile ha contribuito ad alimentare ...