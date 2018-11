Le Aleutine | le isole dell’Alaska dove nascono i venti

vanityfair

(Di domenica 4 novembre 2018) Lepiù remote dell'Alaska Atmosfera russaUna terra in formazioneUna società basata sulla pescaLa guerra dimenticataIl ritorno a casaUn melting potUna terra riccaUna cultura di nove mila anniUna destinazione per avventurieriUna terra di confineUno dei soprannomi che sono stati attribuiti a questo arcipelago non lascia dubbi sulla sua conformazione e sulle dure condizioni con cui devono convivere i suoi pochi abitanti (8mila circa sparsi su 14principali e 55 più piccole). Lei chiamano The Cradle of Storms, «La culla delle tempeste». Temperature costanti tutto l’anno (non si scende mai sotto i – 6 e non supera mai i 17 C°), ma soprattutto sono costanti la pioggia, il vento e la nebbia. Quello delle, nel mezzo dell’Oceano Pacifico, è un mondo ancora in formazione: nonostante la lunga e travagliata storia, dai 57 vulcani escono anelli di vapore e la terra ...