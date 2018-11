Lazio-Spal 4-1 | le pagelle di CalcioWeb FOTO ...

SerieA - la Lazio ricomincia a correre : Spal sconfitta 4-1 all’Olimpico [FOTO] : 1/33 Alfredo Falcone/LaPresse ...

CRONACA Lazio-Spal 2-1 : Immobile raddoppia - Caicedo show - FOTO - : ESPULSI: / LA CRONACA DELLA PARTITA IL PRIMO TEMPO 45 Un minuto di recupero. 43 La Spal si salva ancora: Caicedo, in ottima forma, ci prova da buona posizione, la palla esce di un soffio. 35 GOOOOOOL!...

Lazio-Spal - Immobile scatenato all’Olimpico : splendida doppietta per l’attaccante biancoceleste [VIDEO] : Due gol di pregevole fattura quelli siglati da Immobile nel match contro la Spal in corso di svolgimento all’Olimpico La Lazio conduce 2-1 all’Olimpico sulla Spal, al termine del primo tempo nell’anticipo dell’ora di pranzo dell’undicesima giornata di Serie A. Padroni di casa in vantaggio con Immobile al 26′ con un bel tiro al volo. Immediato il momentaneo pareggio della Spal al 28′ con Antenucci, ...

Gol Immobile - nuovo sorpasso della Lazio : Spal sotto! [VIDEO] : Gol Immobile – Sempre e solo Ciro Immobile! Il centravanti della Lazio è il vero uomo in più della squadra di Simone Inzaghi e non perde occasione di dimostrarlo. Stavolta combina alla grande con Felipe Caicedo – il 50% del gol è il suo – e dal limite fredda Milinkovic-Savic, battuto per la seconda volta quando siamo solo al 35′. 34′ GOOOOAL! It’s a second from Ciro #Immobile Fantastic work from Felipe ...

Lazio-Spal - ecco le formazioni ufficiali : Lazio-Spal formazioni ufficiali– La squadra di Inzaghi cerca la vittoria per riscattere il ko interno contro l’Inter di Lunedì. La Spal, invece, cerca la seconda vittoria all’Olimpico dopo la vittoria sulla Roma. formazioni ufficiali LAZIO (3-5-2): Strakosha; Wallace, Acerbi, Radu; Patric, Parolo, Cataldi, Milinkovic-Savic, Lulic; Caicedo, Immobile. SPAL (3-5-2): Milinkovic-Savic; Felipe, Vicari, Bonifazi; Lazzari, ...

Lazio-SPAL - formazioni e ultimissime : Correa-Immobile dal 1' : Lazio-SPAL- Tutto pronto per il match delle 12:30 tra Lazio e SPAL. Inzaghi si affiderà ancora al 3-5-2. Una Lazio pronta a dare risposte importanti per non perdere il treno della lotta Champions League. Tante novità tra i biancocelesti. In difesa ci sarà Wallace. A centrocampo spazio per Cataldi, il quale agirà in cabina di […] L'articolo Lazio-SPAL, formazioni e ultimissime: Correa-Immobile dal 1′ proviene da Serie A News Calcio - ...

Lazio-Spal - le formazioni ufficiali : i fratelli Milinkovic-Savic si sfidano all’Olimpico : Tutto pronto all’Olimpico per l’anticipo delle 12.30 dell’undicesima giornata, ecco le formazioni ufficiali di Lazio e Spal Lazio e Spal si preparano a scendere in campo per il lunch-match dell’undicesima giornata del campionato di serie A, iniziata venerdì con Napoli-Empoli e proseguita ieri con gli impegni di Inter, Roma e Juventus. La formazione di Simone Inzaghi dunque se la vedrà con gli uomini di Semplici, ...

