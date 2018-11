Lazio-Spal 4-1 | Inzaghi si rialza con un poker | doppio Immobile | in gol anche Cataldi e

Lazio-SPAL 4-1 - Serie A : la doppietta di Immobile decide il lunch match : La Lazio ha sconfitto la SPAL per 4-1 nel lunch match dell’undicesima giornata della Serie A 2018-2019. I biancocelesti riprendono la propria marcia dopo lo stop contro l’Inter e conquistano tre fondamentali punti all’Olimpico riuscendo così a rafforzare il quarto posto in classifica in attesa dell’incontro del Milan mentre gli emiliani rimangono in quindicesima posizione ma con sei punti di margine sulla zona salvezza. A ...

Calcio - all'Olimpico Lazio-Spal 4-1 : 14.23 La Lazio conferma il 4° posto in classifica: all'Olimpico 4-1 alla Spal. all'Olimpico giornata piovosa. Padroni di casa subito propositivi in avvio, ma ospiti ordinati. Immobile sblocca la gara da campione (26') con un tiro a volo su corner di Cataldi. Passa pochissimo però (28') e la Spal pareggia con Antenucci su cross di Lazzari dalla destra. Reazione Lazio e nuovo vantaggio ancora con Immobile (35'): combinazione con Caicedo,tiro ...

Lazio-Spal - ecco le formazioni ufficiali : Lazio-Spal formazioni ufficiali– La squadra di Inzaghi cerca la vittoria per riscattere il ko interno contro l’Inter di Lunedì. La Spal, invece, cerca la seconda vittoria all’Olimpico dopo la vittoria sulla Roma. formazioni ufficiali LAZIO (3-5-2): Strakosha; Wallace, Acerbi, Radu; Patric, Parolo, Cataldi, Milinkovic-Savic, Lulic; Caicedo, Immobile. SPAL (3-5-2): Milinkovic-Savic; Felipe, Vicari, Bonifazi; Lazzari, ...

