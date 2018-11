Lazio | Inzaghi | ' Vittoria importante | dovevamo riscattarci dopo il ko con l' Inter'

Inzaghi - la Lazio doveva riscattarsi : ANSA, - ROMA, 4 NOV - La Lazio riscatta lo 0-3 con l'Inter e consolida il quarto posto che vuole dire Champions. "Abbiamo fatto una buona partita contro una buona squadra - spiega Simone Inzaghi a ...

Lazio - Simone Inzaghi esulta : "Ci siamo riscattati - bravi i ragazzi" : Il tecnico soddisfatto per il poker rifilato alla Spal, gioisce anche Immobile: "Reagito alla grande"

Lazio - Inzaghi soddisfatto : “Riscatto dopo la sconfitta contro l’Inter - Milinkovic sta migliorando” : dopo la sconfitta casalinga contro l’Inter, la Lazio ha ricominciato subito a correre strapazzando la Spal. A fine partita, Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di DAZN: “Abbiamo fatto una buona partita, contro un’ottima squadra. Abbiamo vinto una partita importante. I ragazzi sono stati bravi a riscattarsi dopo la gara contro l’Inter“. Su Caicedo partner di Immobile: “Bravissimi tutte e due. Bene ...

Lazio - Inzaghi : "Che reazione!". Immobile : "Questa è la vera Lazio" : Show all'Olimpico e Lazio che riprende la corsa. Dopo la sconfitta di lunedì scorso con l'Inter, i biancocelesti ripartono con uno spettacolare 4-1 sulla Spal e si riportano momentaneamente al quarto ...

Lazio-Spal 4-1 - Inzaghi soddisfatto : “Reazione fantastica” : Lazio-Spal 4-1– Ha di che essere soddisfatto Simone Inzaghi al termine di Lazio-Spal. I suoi ragazzi hanno reagito alla grande dopo la debacle contro l’Inter e, in un colpo solo, hanno ritrovato gol (tanti), punti, morale e confermato il quarto posto in classifica. La Spal se l’è giocata per un tempo abbondante, rimanendo in partita […] L'articolo Lazio-Spal 4-1, Inzaghi soddisfatto: “Reazione fantastica” ...

Lazio-Spal 4-1 - Inzaghi si rialza con un poker : doppio Immobile - in gol anche Cataldi e Parolo : Lazio-Spal 4-1, cronaca e tabellino La classifica di Serie A Tutte le notizie di Serie A Per approfondire

Lazio-Spal - i convocati di Simone Inzaghi per il match dell’Olimpico : torna a disposizione Durmisi : L’allenatore biancoceleste ha diramato la lista dei convocati per il match contro la Spal, in programma oggi alle 12.30 Partita importante per la Lazio, impegnata nell’anticipo delle 12.30 contro la Spal. L’obiettivo è dimenticare la pesante sconfitta subita contro l’Inter nell’ultimo monday night, una notte da brividi che Simone Inzaghi ha voglia di riscattare. L’allenatore biancoceleste ha diramato la ...

Lazio - Inzaghi : 'Credo alla Champions. Roma piazza senza equilibrio' : Riprendere il cammino per la Champions League. Simone Inzaghi non vuole fallire contro la Spal. Il tecnico della Lazio, alla vigilia del mach con i ferraresi, ha parlato in conferenza stampa nel ...

Lazio - mister Inzaghi prova a calmare le acque : “crediamo eccome nella Champions” : Lazio, Simone Inzaghi deve infondere tranquillità ai suoi calciatori dopo un momento ricco di alti e bassi “La sconfitta con l’Inter ci servirà per le partite più avanti, di certo non manca la voglia di migliorare. La Champions? Noi ci crediamo”. Lo dice il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, alla vigilia della partita di campionato contro la Spal. I biancocelesti sono reduci dalla pesante sconfitta contro l’Inter, ...

Lazio - Inzaghi : “Abbiamo perso una partita molto importante - ora vogliamo vincere” : E’ rabbioso Simone Inzaghi nella conferenza stampa prima della sfida interna contro la Spal. Il tecnico della Lazio ha parlato della partita persa contro l’Inter e ha preparato i suoi alla gara di domani. Per l’allenatore biancoceleste ora non si può più sbagliare: “Abbiamo perso una partita che per noi era molto importante, l’abbiamo persa […] L'articolo Lazio, Inzaghi: “Abbiamo perso una partita molto ...

Lazio-Spal - la conferenza di Inzaghi LIVE : Obiettivo tre punti. La Lazio ha subito 4 reti contro l'Inter e adesso torna all'Olimpico per battere la Spal. La qualificazione in Champions è sempre nei pensieri di Inzaghi e della società, 18 punti ...

Lazio - Inzaghi in emergenza per il match con la Spal : Dopo Lucas Leiva, infortunatosi nella partita di Europa League contro il Marsiglia, il tecnico della Lazio Simone Inzaghi in vista dal match di domenica con la Spal perde anche Milan Badelj, uscito anzitempo dal match contro l’Inter. Al termine dell’allenamento odierno, Fabio Rodia, medico sociale del club biancoceleste, ha spiegato alla trasmissione Lazio Style lo stato dell’arte […] L'articolo Lazio, Inzaghi in ...

Lazio - forte con le piccole e debole con le grandi. Inzaghi non sa più vincere contro le big : Simone Inzaghi, LA PRESSE Il sortilegio continua. Facile pensare, a questo punto, che si tratti anche di un blocco psicologico oltre che di un limite tecnico. Fatto sta che la Lazio di Inzaghi ...