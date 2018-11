Lazio | i tifosi biancocelesti omaggiano Buffon dopo l’intervista dell’ex portiere della

Lazio-Marsiglia - vietata la trasferta ai tifosi francesi : L'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive aveva segnalato la partita tra Lazio e Marsiglia, definendola come "connotata da alti profili di rischio". Prontamente è stato disposto il ...

Tragedia Leicester – CoLazione con i tifosi e una maglia celebrativa : l’omaggio delle Foxes al presidente scomparso [GALLERY] : Prima di Cardiff-Leicester, Vardy e compagni hanno voluto ricordare il presidente scomparso con una serie di iniziative davvero speciali Cardiff-Leicester si gioca. Nonostante tutto quello che è accaduto negli ultimi giorni, il calcio è un motivo per andare avanti, per ricominciare, per stare meglio. Con gli occhi ancora pieni di lacrime e il ricordo del presidente Vichai Srvaddhanaprabha per sempre nel cuore, i giocatori del Leicester ...

Lazio - il presidente dell'Eintracht teme i tifosi : "Sono estremisti e crudeli" : Problemi, tensioni e timori. Durante le partite del girone H di Europa League ci sono stati diversi disordini. I tifosi della Lazio , anche famiglie, hanno subito aggressioni sia nella trasferta a ...

Inter - Spalletti a muso duro contro i tifosi della Lazio : "Forza Roma" : L' Inter di Luciano Spalletti ha vinto bene in casa della Lazio di Simone Inzaghi con un netto 3-0 che rilanciano così le ambizioni nerazzurre. La doppietta del sempre più decisivo Mauro Icardi e del ...

Europa League - a Marsiglia scontri tra i tifosi della Lazio e quelli dell’Olympique : Ieri sera nel centro di Marsiglia ci sono stati scontri violenti fra i tifosi della Lazio e quelli dell’Olympique. I sostenitori della due formazioni, impegnate questa sera in un match del girone H dell’Europa League, si sono dati “battaglia” alle 22, secondo quanto riporta “La Provence”: il luogo degli scontri è stato il cuore della città marittima del sud della Francia, vicino al Porto Vecchio e ha ...

Marsiglia-Lazio - scontri tra tifosi : due feriti/ Video ultime notizie - coinvolte 80 persone : allerta massima : Marsiglia-Lazio, scontri tra tifosi: due feriti. Video ultime notizie, coinvolte 80 persone: allerta massima in vista della sfida di questa sera, valida per la 3^ giornata di Europa League(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 12:16:00 GMT)

Marsiglia-Lazio - scontri tra tifosi in città - : Non inizia al meglio la delicata sfida di Europa League Marsiglia-Lazio. Diversi media francesi raccontano di scontri tra le due tifoserie. I tafferugli si sarebbero verificati, nella serata di ...

Incidenti in Lazio-Spal : denunciati tifosi ferraresi : denunciati e perquisite le case di tre tifosi ferraresi per gli Incidenti nel prima della partita amichevole tra Lazio e Spal disputatosi ad Auronzo di Cadore il 28 luglio scorso. Il lavoro della Polizia di Stato di Belluno con quella di Ferrara ha portato al riconoscimento di altri tre tifosi della Spal che hanno partecipato alla rissa con i tifosi laziali le cui case sono state perquisite. Le perquisizioni hanno portato al sequestro ...

Ciociari pestati a Sofia e mandati in ospedale dai tifosi del Cska : tutta colpa di uno stemma della Lazio : Doveva essere un weekend all?insegna del divertimento in una delle città più suggestive dell?Est europeo, ma a casa sono ritornati con lividi, fratture alle costole, lesioni...

Lazio-Fiorentina - entusiasmo alle stelle per la squadra di Pioli : previsti mille tifosi viola all'Olimpico : tifosi viola L'inizio di stagione ha portato molto entusiasmo tra i tifosi viola e per questo, come riferisce il Corriere dello Sport, saranno circa mille i sostenitori della Fiorentina che ...

Roma-Lazio - le bandiere dei tifosi giallorossi accolgono le squadre all’ingresso in campo [VIDEO] : I tifosi della Roma hanno iniziato a sventolare le proprie bandiere, accogliendo così l’ingresso in campo delle due squadre. Il derby, quindi, inizia proprio come una festa. A proposito di feste, Daniele De Rossi, capitano dei padroni di casa, quest’oggi celebra il suo derby numero trenta. “Giallorossa al ciel s’innalza. È lei che fa la storia” #RomaLazio #ASRoma pic.twitter.com/p1L2yiBV9L — Giulio Cupellaro ...

Marchetti incassa 4 gol contro la Lazio e le dichiara amore : i tifosi del Genoa lo massacrano sui social : Federico Marchetti incassa 4 gol e parla dell’amore che lo lega alla tifoseria della Lazio: i supporter del Genoa lo massacrano sui social “Oggi per me è stata una giornata speciale. Tornare in questo stadio ed essere accolto come un figlio, sentire l’affetto di una tifoseria che non ho mai dimenticato. Vi porterò sempre nel mio cuore! #LazioGenoa @seriea“. Il portiere del Genova, Federico Marchetti, dopo la partita ...

Europa League - Lazio-Apollon : richiesto Daspo per dieci tifosi ciprioti : Ieri, durante l’incontro di Europa League tra la Lazio e Apollon Limassol, alcuni tifosi ciprioti hanno acceso 16 “fumoni”. Gli agenti del commissariato Prati, diretto da Domenico Condello, dopo aver visionato le immagini fornite dalle telecamere presenti, hanno individuato i 10 responsabili che sono stati immediatamente accompagnati presso gli Uffici di Polizia per l’identificazione e il fotosegnalamento. Al ...