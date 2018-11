L' attore Alessandro Preziosi in visita nella Valle del Belice Prepara un cortometraggio

Alessandro Gassman mio padre mi ha obbligato a fare l’attore : Alessandro Gassman è stato ospite a “Domenica In” per raccontare la sua vita, la famiglia e la passione per il suo lavoro e svela di essere stato quasi obbligato dal padre Vittorio a intraprendere questa professione e che i primi tempi assumeva tranquillanti: «Ero un ragazzo schivo e chiuso, che amava stare molto da solo e nella natura. Mi ero anche iscritto ad agraria, poi è capitato questo mestiere e non ci credevo tanto, volevo solo essere ...

Il figlio di Alessandro Gassman a X Factor: cosa pensa l'attore di Leo e che rapporto hanno Continua a far chiacchierare la partecipazione di Leo Gassman, il figlio di Alessandro e nipote di Vittorio, all'ultima edizione di X Factor. Per il momento il percorso del ragazzo nel reality show di Sky continua a gonfie vele

