L' Atalanta vince a Bologna 2-1

Atalanta - a Bologna per vincere Mancini in campo al posto di Masiello : Vietato sbagliare, l'occasione giusta per centrare altri tre punti, provare a scalare la classifica e tornare a sognare. Non diciamolo forte, ma la rincorsa ad altre posizioni è iniziata e l'Atalanta ...

L’Atalanta non vinceva in casa dalla prima giornata : Vittoria importante per la Dea. L’Atalanta non vinceva tra le mura amiche dalla prima giornata. Il 3-0 sul Parma è

Primavera - l'Atalanta vince ancora : 2-0 a Cagliari. La Fiorentina batte I'Inter 2-1 : Cinque su cinque. l'Atalanta risponde al successo della Juventus sul Chievo, batte 2-0 in trasferta il Cagliari e resta da sola in testa al campionato Primavera 1. La squadra di Massimo Brambilla è l'...

Atalanta - adesso è crisi nera : piena zona retrocessione ed un gioco che non convince : Atalanta sconfitta dalla Sampdoria, la classifica adesso è davvero preoccupante, Gasperini dalle stelle alle stalle in pochi mesi Importante vittoria esterna della Sampdoria a Bergamo con l’Atalanta che è sempre più in crisi di risultati. La squadra di Giampaolo si impone 1-0 in trasferta grazie al gol di Tonelli di testa da calcio d’angolo al 31′ del secondo tempo e sale a 14 punti in classifica, momentaneamente al ...

La Fiorentina vince ma l'Atalanta protesta : "Dov'è il Var?" Tensione in campo tra Pioli e Gasperini : L'allenatore viola ha poi difeso Chiesa ai microfoni di Sky Sport: 'Non è uno che casca al primo tocco. Anzi nella dinamica dell'azione la sua scelta è stata corretta. Gasperini salutandomi mi ha ...

Serie A Atalanta - Gasperini : «Peccato - si poteva vincere» : La cronaca Calendario Serie A Serie A Atalanta Gasperini Torino Tutte le notizie di Atalanta Per approfondire

Atalanta - Gasperini : “vincere per ripartire” : “Non vedo come tutta positiva la prestazione col Milan, così come non ho visto tutte negative quelle con Cagliari e Spal dove abbiamo perso”. Alla vigilia della sfida con il Torino, una pari classifica, l’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini rifiuta di considerare il pari di domenica a San Siro come punto di svolta. “Una vittoria domani ci farebbe risalire in una graduatoria ancora molto corta ...

Serie A Atalanta - Gasperini : «Col Torino serve voglia di vincere» : BERGAMO - " Il Toro è un'ottima squadra, forte, costruita per raggiungere l'Europa: credo che sarà una partita molto equilibrata " . Il tecnico dell' Atalanta , Gian Piero Gasperini , ha parlato così ...

Millevele di Genova - vince Atalanta II : Ha tagliato il traguardo della Millevele di Genova in 1 ora e 20 su un tragitto di 12 miglia: Atalanta II ha guadagnato la vittoria tra le 200 imbarcazioni che hanno preso parte alla 31esima edizione ...

La Spal vince 2-0 contro l'Atalanta e sale al secondo posto : decisiva la doppietta dell'ex Petagna : LA CRONACA LE FORMAZIONI: Spal: Gomis; Cionek, Vicari, Felipe; Lazzari, Kurtic, Schiattarella, Missiroli, Fares; Petagna, Antenucci. ATALANTA: Gollini; Toloi, Palomino, Masiello; Castagne, de Roon, ...

L'Atalanta fuori dall'Europa League - il Copenaghen vince ai rigori : Sfuma ai rigori per L'Atalanta la qualificazione alla fase a gironi di Europa League. Il Copenaghen infatti la spunta nella lotteria dal dischetto dopo che la partita si era chiusa sullo 0-0 ai tempi ...