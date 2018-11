La trincea di Herat | dove i soldati tutelano la pace

ilgiornale

(Di domenica 4 novembre 2018)(Afghanistan) Tutto intorno alla base è silenzio e gli unici rumori che si sentono sono quelli degli elicotteri e degli aerei militari in decollo e in atterraggio dall'aeroporto di. Piazza Italia è già pronta per festeggiare il 4 novembre. La missione in Afghanistan è cambiata. Sono lontani i tempi in cui l'Isaf (International security assistance force) garantiva la sicurezza del Paese con oltre 4mila unità e in cui questa terra mieteva morti. Anche se a Kabul, Adraskan o nelle regioni più calde di una nazione ancora tenuta sotto scacco dai talebani, gli attentatori continuano a mietere vittime.Le elezioni di fine ottobre hanno reso bollente il clima, nonostante il freddo si faccia sentire. Eppure qui gli 800 militari italiani (900 in totale dislocati in Afghanistan) che lavorano per la missione Rs (Resolute support), non rinunciano a festeggiare il giorno dell'unità ...