La tragedia di Casteldaccia | nove vite spezzate | Mi è morta tutta la famiglia

Maltempo : testimone tragedia Casteldaccia - è successo tutto in pochi secondi : Casteldaccia (Palermo), 4 nov. (AdnKronos) - "E' successo tutto in pochi secondi, all'improvviso l'acqua e il fango hanno sfondato i vetri, tutte le imposte. Non abbiamo più capito niente. In pochi istanti l'acqua ha raggiunto il tetto. Io sono riuscito a uscire e salire sull'albero. Solo per questo

Maltempo - alluvione a Palermo : il racconto del superstite della tragedia di Casteldaccia - “è successo tutto in pochi secondi” : tragedia per il Maltempo in contrada Cavallaro a Casteldaccia (Palermo): 9 persone, tra cui donne e bambini, sono morte in una villa a causa dell’esondazione del fiume Milicia ingrossato dalle intense precipitazioni. La villa si trova tra i Comuni di Altavilla Milicia e Casteldaccia, nei pressi dell’autostrada Palermo-Catania. Nell’abitazione si trovavano amici e parenti per trascorrere insieme la serata. Due persone, un uomo e ...

Casteldaccia - parla un superstite : "Nessun controllo sugli abusivi - tragedia annunciata" : Un sopravvissuto alla piena con 9 morti attacca: "Nessuno interviene sulle case che sorgevano come funghi a ridosso del fiume? Un tempo qui summit di mafia"

Maltempo : tragedia Casteldaccia - i nomi delle vittime : Palermo, 4 nov. (AdnKronos) - La vittima più piccola della tragedia di Casteldaccia (Palermo), costata la vita a nove persone, aveva appena un anno e si chiamava Rachele Giordano. Le vittime vivevano tra Casteldaccia, Palermo, Santa Flavia e Bagheria, sempre nel palermitano. Ecco i nomi delle altre

Maltempo : tragedia Casteldaccia - salme recuperate da sommozzatori Vigili fuoci : Palermo, 4 nov. (AdnKronos) - Sono state recuperate dai sommozzatori dei Vigili del fuoco le salme delle nove persone morte nella notte in una villetta a Casteldaccia, nel palermitano, travolta dalle acque del fiume Milicia esondato. La casa che si trova in contrada Dagali Cavallaro, in territorio d

Maltempo : sindaco Casteldaccia - una tragedia immensa la morte delle nove persone : Palermo, 4 nov. (AdnKronos) - "Una tragedia immensa, infinita. Non ci sono parole". Il sindaco di Casteldaccia (Palermo) Giovanni Di Giacinto è visibilmente sotto choc. Ha trascorso tutta la notte davanti alla villetta di contrada Dagali dove sono morte nove persone, sommerse dall'acqua e dal fango

Maltempo - tragedia in Sicilia : dieci morti e un disperso. Casa sommersa : tutti annegati a Casteldaccia. Nuova allerta in 6 regioni. Famiglie evacuate nell'agrigentino. Frane e strage di alberi in Veneto. Salvini : pronti 200 milioni : Il Maltempo causa una vera e propria strage in Sicilia: nove persone, tra cui donne e bambini, sono morti in una villa in contrada Cavallaro a Casteldaccia (Palermo) a causa dell'esondazione del...

Maltempo - 10 vittime in provincia di Palermo. La tragedia più grave a Casteldaccia : tra i nove morti due bambini di uno e tre anni : Due nuclei famigliari si erano riuniti in casa per sfuggire all'esondazione del fiume Milicia: sommersi dall'acqua, salvo solo il capofamiglia. Un morto a Vicari e un disperso a Corleone