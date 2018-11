La settimana della verità per Donald Trump | è arrivato il Midterm

Le notizie di scienza della settimana : Le missioni Dawn e Soyuz, gli albori del cacao, dove sono le aree selvatiche ancora intatte: l’attualità scientifica. Leggi

La prova del cuoco : Anche Samuel Peron e Margherita Granbassi nella giuria della nona settimana (Anteprima Blogo) : Lunedì 5 novembre parte la nona settimana di messa in onda dell'edizione 2018-2019 della prova del cuoco. Lo storico programma del mezzogiorno di Rai1 torna con un nuovo carico di ricette, di consigli, di viaggi attraverso l'infinito territorio enogastronomico del nostro paese, il tutto guidato dalla sua condottiera e conduttrice, Elisa Isoardi.Come è d'abitudine qui su TvBlog alla vigilia di una nuova settimana di programmazione, vi ...

Il primo discorso di Leonor di Spagna gli altri gossip della settimana : Le storie della settimana (29 ottobre-2 novembre)Meghan Markle e Harry, l'ultimo impegno in Nuova ZelandaLe storie della settimana (29 ottobre-2 novembre)Le storie della settimana (29 ottobre-2 novembre)Torna l’appuntamento del weekend con le storie più cliccate della settimana appena trascorsa, cosa sarà successo nel mondo delle celeb negli ultimi giorni? Dalla fine del royal tour nel Pacifico di Harry d’Inghilterra e Meghan Markle, ...

C'è l'Inps tra le cose buone del fascismo : vota la frase peggiore della settimana : L'elogio di Mussolini della leghista Saltamartini, Facchinetti per la pena di morte e Giorgia Meloni contro il 25 aprile "festa divisiva". Anche questa settimana ne hanno sparate parecchie. Scegliete la vostra frase preferita

Le ragazze più sexy della settimana : Fullscreen01/31 Miranda Kerr - Photo by Matt Winkelmeyer/Getty Images for InStyle02/31 Cara Delevingne - Photo by David M. Benett/Dave Benett/Getty Images 03/31 Lea Seydoux - Photo by Pascal Le Segretain/Getty Images04/31 Nicole Kidman - Photo by VCG/VCG via Getty Images05/31 Alessandra Ambrosio - Photo by VCG/VCG via Getty Images06/31 Kerry Washington - Photo by James Devaney/GC Images07/31 Cardi B - Photo by Rick Kern/WireImage08/31 Demi Moore ...

Fortnite : come completare le sfide della settimana 6 Stagione 6 : Le sfide Settimanali di Fortnite accompagnano da sempre gli utenti chi decidono di acquistare il Pass Battaglia. Con il debutto della Stagione 5 però, sono state introdotte alcune sfide gratuite dedicate a tutti gli utenti. Questa volta è il leggi di più...

Fifa 19 TOTW 7 : scopri la nuova Squadra della settimana! : Mercoledì 17 ottobre EA Sports ha rilasciato il nuovo “Team of the Week” di Fifa 19! Ecco i giocatori che dovrebbero far parte del TOTW 7, la settima Squadra della Settimana della modalità Fifa Ultimate Team! Fifa 19 TOTW 7 – La Squadra della settimana di oggi, 31 ottobre Ecco la Squadra della Settimana n°7! Undici iniziale […] L'articolo Fifa 19 TOTW 7: scopri la nuova Squadra della Settimana! proviene da I Migliori di ...

Fortnite : le Sfide della settimana 6 Stagione 6 e come superarle - guida : Eccoci giunti alla Settimana 6 di Sfide per la Stagione 6 di Fortnite: Battle Royale con lo sviluppatore, Epic Games, che è quasi pronto per mandarle online e aggiungere nuova linfa agli scontri del gioco. Un leak apparso sul web nelle scorse ore ha rivelato il contenuto di queste challenge che vi riporteremo qui sotto per darvi un'idea di quelle che potrebbero essere le missioni previste da questa sesta Settimana. Le Trappole Congelanti sono ...

Samsung Volley Cup – Domani il primo turno infrasettimanale della stagione : Samsung Volley Cup: giovedì 1 novembre primo infrasettimanale della stagione. Savino Del Bene-Igor in diretta su Rai Sport + HD, su LVF TV incrocio UYBA-Monza e Pomì-Zanetti. A Chieri l’esordio in A1 della Bosca Cade giovedì 1 novembre, nella festa di Ognissanti, il primo turno infrasettimanale della Samsung Volley Cup di Serie A1 Femminile. La 2^ giornata di Regular Season presenta già incroci molto interessanti: alle 18.30, in ...

Fifa 19 TOTW 7 : scopri la nuova Squadra della settimana! : Mercoledì 17 ottobre EA Sports ha rilasciato il nuovo “Team of the Week” di Fifa 19! Ecco i giocatori che dovrebbero far parte del TOTW 7, la settima Squadra della Settimana della modalità Fifa Ultimate Team! Fifa 19 TOTW 7 – La Squadra della settimana di oggi, 31 ottobre Ecco la Squadra della Settimana n°7! Undici iniziale […] L'articolo Fifa 19 TOTW 7: scopri la nuova Squadra della Settimana! proviene da I Migliori di ...

Pagelle TV della settimana (22-28/10/2018). Promossi Blasi e Mezzancella. Bocciati Portobello e Cecchi Paone : Ilary Blasi Promossi 9 a Ilary Blasi. In un moto di impeto, la conduttrice decide di accendersi contro Fabrizio Corona tirando in ballo il suo trascorso personale. Ilary lo azzanna, con grinta e prontezza di risposta, e ha la meglio ponendo fine a quella fastidiosa “beatificazione” dell’uomo che in tanti inspiegabilmente fanno in tv. 8 a Sofia Vergara. In attesa che Modern Family giunga (finalmente) al capitolo finale, la sexy ...

FIFA 19 prepara la Squadra della settimana del 31 ottobre - la LIGA guiderà l’attacco? : Come prevedibile non conosce rivali FIFA 19: il simulatore calcistico di Electronic Arts sta vincendo su tutta la linea per quanto concerne la sfida con l'universo videoludico (e non solo nella partita infinita con il rivale di sempre, che nell'edizione di quest'anno si è presentato con PES 2019, ndr), e la testimonianza arriva dai dati di mercato che parlano di un Red Dead Redemption 2, fresco d'approdo sugli scaffali fisici e digitali, che non ...

Sport invernali - il calendario delle gare della settimana 1-4 novembre. Programma - orari e tv : La grande attesa è terminata e gli Sport invernali inizieranno a monopolizzare la scena dal prossimo fine settimana. Un inizio soft che vedrà solo il pattinaggio artistico e lo short track protagonisti, specialità però sufficienti per regalareemozioni speciali e iniziare a farci assaporare la maestria delle discipline sul ghiaccio. Partendo dall’esibizione sul ghiaccio d’arte e tecnica, lo stadio del ghiaccio della capitale della ...

FIMI Awards del 29 ottobre : da Ghali ai Maneskin - tutte le certificazioni della settimana : Tornano come ogni lunedì i FIMI Awards del 29 ottobre con tutte le certificazioni della settimana per gli album e i singoli dell'ultimo periodo ma non solo. Gli album certificati sono solamente due: “Lost on you” di LP, disco di platino, e “More Life” di Drake certificato disco d’oro. Per quanto riguarda i singoli dei FIMI Awards del 29 ottobre, Ghali guadagna il quarto disco di platino per il singolo “Habibi”. Non è una novità per Ghali, ...