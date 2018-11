La regina Elisabetta invita a corte per il Natale la madre di Meghan

Camilla diventa regina : il piano di Elisabetta per lasciare il trono a Carlo entro tre anni : Camilla si prepara a diventare Regina, assumendo il ruolo destinato a Lady Diana. Secondo le ultime indiscrezioni infatti entro il 2012, Carlo diventerà reggente, assumendo i poteri di Elisabetta II. Di conseguenza Camilla assumerà il ruolo di consorte reale e, alla morte della Sovrana, diventerà Regina. Lo svela Robert Jobson, esperto di affari reali del Daily Mail, che ha svelto il piano segreto di The Queen per evitare l’abdicazione, ma ...

La regina Elisabetta in lutto : è morto Whisper - il suo ultimo cane corgi : lutto a Buckingham Palace, soprattutto per la regina Elisabetta. No, nessun membro della royal family, ma per sovrana era come se lo fosse. Se ne è andato Whisper, l’ultimo cane di razza welsh corgi. A darne notizia è il Daily Mail: da Palazzo non è ancora arrivato alcun comunicato ufficiale. Dopo la morte di Willow, un altro dei suoi corgi, Whisper era diventato il preferito. Aveva 12 anni e da oltre 2 le teneva compagnia. La regina ...

La regina Elisabetta abdicherà nel 2019? : La Regina Elisabetta II è pronta a lasciare il trono? Secondo i bookmaker, questa possibilità potrebbe avverarsi nel 2019. L'agenzia Coral, secondo quanto riporta l' Express , ha infatti abbassato le ...

Morto uno dei cani della regina Elisabetta : "La seguiva ovunque per i corridoi di Buckingham Palace" : Ha dovuto dire addio al suo fedele compagno, colui che per anni l'ha seguita fedelmente da una stanza all'altra di Buckingham Palace. La regina Elisabetta II ha dovuto salutare uno dei suoi storici amici a quattro zampe, Whisper, di 12 anni. La sovrana lo aveva adottato dopo la morte del suo padrone, nel 2016. Da allora era diventato il suo preferito e il loro rapporto si era intensificato dopo la morte dell'altro corgi, Willow, l'ultimo ...

Kate Middleton : come e perché ha riconquistato la regina Elisabetta : Mentre dall'altra parte del mondo la Duchessa di Sussex mostrava il suo pancino in un blu Fiji dress indossato alle isole Fiji , omaggio cromatico, , a Londra Kate Middleton c'entrava un colpo da ...

La regina Elisabetta e il Principe Filippo hanno difeso Diana : La Regina Elisabetta II e il Principe Filippo di Edimburgo hanno cercato di sostenere Lady Diana per evitare il fallimento della sua unione con il Principe Carlo. L' Express recupera il contenuto di ...

regina Elisabetta : ecco il giorno peggiore della sua vita : un lungo regno quello in corso per la Regina Elisabetta II . La sovrana ha dovuto affrontare tragedie ma anche gioie. Ma c'è un giorno peggiore di tutti gli altri nella vita della Regina . Non è ...

regina Elisabetta “sfrattata” : dopo mezzo secolo le fanno cambiare stanza per “lavori in corso” (diretti dal 96enne marito Filippo) : Sua Maestà la Regina Elisabetta è stata “sfrattata” dalla sua camera da letto e, per la prima volta dalla sua ascesa al trono nel 1952, dovrà cambiare stanza. Il motivo? dopo oltre mezzo secolo dagli ultimi lavori, Buckingham Palace ha bisogno di essere completamente ristrutturato: ci sono da sostituire infatti 160 km di cavi, 50 km di tubi, 6500 prese elettriche, 2500 termosifoni, 5000 porta lampadina, l’equivalente di 3,5 campi da calcio di ...

La regina Elisabetta sfrattata dai suoi appartamenti a Buckingham Palace : Dopo 52 anni la Regina Elisabetta è costretta a lasciare la sua camera da letto a Buckingham Palace. Il motivo? Il Palazzo necessita di un imponente restauro che interessa anche le stanze private della Sovrana. Quest’ultima, con la compostezza che la contraddistingue, non ha protestato alla notizia del trasferimento. Nonostante occupi quelle camere da oltre mezzo secolo, si è limitata a dire: “Ditemi dove devo andare”. Pensare ...

La regina Elisabetta cambierà camera da letto a Buckingham Palace (ma lei l'ha presa bene) : La regina Elisabetta cambierà camera da letto a Buckingham Palace - secondo quanto scrive in un servizio il giornale La Stampa.Non succedeva dalla sua ascesa al trono nel 1952. La regina avrebbe accettato di buon grado la decisione in seguito a lavori non più rinviabili, pur avendo 92 anni e le sue abitudini.Tra l'altro il capo dei lavori è suo marito Filippo, 96 anni, Duca di Edimburgo: sono 66 anni che cerca di apportare ...

Il "trucchetto" della regina Elisabetta - una mano finta per salutare : A rivelarlo è la figlia, la principessa Anna. Un'"arma" ricevuta in regalo da alcuni studenti australiani