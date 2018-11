La politica d' odio

Juventus - Agnelli : 'Non possiamo essere associati ai bagarini. Il calcio non è politica c'è troppo odio' : 'I fatti su cui una trasmissione televisiva ha riportato l'attenzione, i rapporti tra la Juventus e il tifo organizzato, sono stati acclarati in ogni sede. E non possiamo consentire che oggi si ...