La nostra cronaca politica somiglia sempre di più a Tex

Inter - Trevisani spiega : 'La passione di San Siro ha influito sulla nostra telecronaca' : Il match di Champions League tra Inter e Tottenham continua a far parlare [VIDEO], soprattutto per la fase finale della telecronaca di Sky. La gara del Meazza, valida per la prima giornata del gruppo B, ha visto i nerazzurri trovare il successo per 2-1 grazie ai gol di Mauro Icardi all'87' e di Matìas Vecino al 92' che hanno fatto esplodere gli oltre sessantamila spettatori presenti allo stadio. Un clima di festa che, come dicevamo, ha coinvolto ...