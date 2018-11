La Lazio torna a fare la voce grossa | 4-1 alla Spal per tornare in zona Champions League

Lazio-Spal - i convocati di Simone Inzaghi per il match dell’Olimpico : torna a disposizione Durmisi : L’allenatore biancoceleste ha diramato la lista dei convocati per il match contro la Spal, in programma oggi alle 12.30 Partita importante per la Lazio, impegnata nell’anticipo delle 12.30 contro la Spal. L’obiettivo è dimenticare la pesante sconfitta subita contro l’Inter nell’ultimo monday night, una notte da brividi che Simone Inzaghi ha voglia di riscattare. L’allenatore biancoceleste ha diramato la ...

Paraplegici tornano a camminare con una stimoLazione wireless : Tre persone paraplegiche sono tornate a camminare grazie a una nuova tecnica di stimolazione elettrica del midollo spinale che veicola gli impulsi in modo ultra preciso attraverso un impianto senza ...

Lesioni spinali - tornare a camminare con la stimoLazione elettrica : David, uno dei pazienti trattati (Foto credits: EPFL_composition/EPFL Hillary Sanctuary) È stata salutata come una breakthrough, come uno di quei passi avanti che segnano il cambio di rotta. Nel caso in questione a segnare il cambio di rotta nel campo del trattamento delle paralisi da Lesioni del midollo spinale è la pubblicazione di un paio di studi sulle riviste del gruppo Nature (Nature e Nature Neuroscience) che si aggiungo ai risultati ...

Clamoroso risultato medico : tre pazienti paralizzati sono tornati a camminare grazie ad una stimoLazione che “mima” il cervello : Tre pazienti paralizzati che ora hanno ripreso a camminare. Non si tratta di un miracolo ma di una stimolazione elettrica del midollo spinale, in grado di ‘mimare’ il cervello quando ordina agli arti di muoversi. L’importante novità è stata ampiamente riportata in un articolo pubblicato su ‘Nature Neuroscience‘. Le lesioni del midollo spinale interrompono la comunicazione all’interno del sistema nervoso, ...

Zoe Cristofoli torna a parlare della fine della reLazione con Fabrizio Corona : “non ha avuto rispetto” : Zoe Cristofoli torna a parlare di Fabrizio Corona, l’influencer intervistata a ‘Storie Italiane’ da Eleonora Daniele sulla fine della relazione con l’ex re dei paparazzi “non era un solo messaggio, ho ritrovato diverse cose, tutte che portano a una mancanza di rispetto. Anche se ci stiamo solo frequentando ci vuole rispetto, non è un gioco. Non è una farsa, per me era tutto vero. Amore e innamorare è una parola ...

La fantastica signora Maisel 2 : torna la serie riveLazione dell’anno : C’è grande attesa per La fantastica signora Maisel 2, la serie rivelazione dell’anno vincitrice di cinque Premi Emmy: ecco le anticipazioni The Marvelous Mrs Maisel, la serie prodotta da Amazon, è stata uno dei successi più importanti della stagione. La conferma è arrivata dai premi e riconoscimenti ricevuti: 1 Golden Globe a Rachel Brosnahan come migliore attrice in una serie come e ben 5 Premi Emmy. Un successo che prosegue con la ...

Lazio-Inter - Inzaghi : 'I nerazzurri hanno meritato di vincere. Milinkovic-Savic sta tornando' : ... uno 0-3 meritato come detto anche dallo stesso Simone Inzaghi: "Alibi non ce ne sono, l'Inter è stata superiore e ha meritato di vincere " ha dichiarato l'allenatore biancoceleste a Sky Sport - ...

Lazio-Inter - i convocati di Inzaghi : out Lucas Leiva - torna Badelj : Lazio-Inter, tra i convocati di mister Simone Inzaghi non c’è Lucas Leiva per una sospetta lesione muscolare che lo terrà fuori dal campo per diversi giorni “Acerbi, Badelj, Bastos, Berisha, Caceres, Caicedo, Cataldi, Correa, Guerrieri, Immobile, Luis Alberto, Luis Felipe, Lukaku, Lulic, Marusic, Milinkovic-Savic, Murgia, Parolo, Patric, Proto, Radu, Rossi, Strakosha, Wallace“. Questo l’elenco dei convocati di ...

Appena scarcerato torna dall’ex e la minaccia di morte : arrestato/ Roma - 36enne ossessionato da fine reLazione : Appena scarcerato torna dall’ex fidanzata e la minaccia di morte: arrestato 36enne di Civitavecchia (Roma) ossessionato dalla fine della sua relazione amorosa.(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 19:32:00 GMT)

Sossio Aruta e Ursula Bennardo sono tornati insieme? La segnaLazione : Ursula Bennardo e Sossio Aruta di nuovo insieme dopo Temptation Island Vip? Sossio Aruta e Ursula Bennardo sono stati avvistati insieme da una lettrice del blog Isa e Chia. La ragazza che ha contattato la redazione del blog ha affermato di aver visto l’ex cavaliere di Uomini e Donne mentre si recava verso l’ingresso dell’hotel in cui lei risiedeva. I due poi avrebbero lasciato edificio insieme e sarebbero partiti per una ...

Serie B - Tar del Lazio dà ragione ai club : ora il campionato può tornare a 22 squadre. La Lega Pro sospende le gare : Il nuovo capitolo del caso Legato al format di Serie B lo firma il Tar del Lazio. Il tribunale amministrativo ha disposto che venga riesaminata la posizione di Novara, Pro Vercelli e Ternana da parte degli organismi sportivi competenti. Tradotto: il campionato cadetto, partito a 19 squadre, può tornare ora a 22 club. Il collegio presieduto da Germana Panzironi ha formalmente rimandato la questione alla Figc, sospendendo il pronunciamento del ...

Serie B - il Tar Lazio dà ragione ai club. Il campionato può tornare a 22 : Clamoroso al Tar, verso una Serie B nuovamente a 22 squadre. Con un'ordinanza che davvero farà discutere, il Tribunale amministrativo del Lazio questa mattina ha accolto le istanze cautelari ...