La Lazio spazza via la Spal | 4-1 e quarto posto in classifica in solitaria

CoLazione nella spazzatura? Vademecum anti-spreco : Il 99% delle famiglie italiane si sforza di ridurre lo spreco alimentare, ma oltre un quarto dei nuclei familiari non riesce a trovare un modo facile per prevenire inutili avanzi e sprechi. Questa difficoltà sembra applicarsi in modo particolare alla Colazione: oltre l’80% delle famiglie intervistate dichiara infatti che è durante il primo pasto della giornata che si buttano via cereali e pane. I motivi? Porzioni esagerate per il 28% degli ...