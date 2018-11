La Juve non si ferma | Cagliari ko

Juventus - Allegri : 'Dobbiamo migliorare la fase difensiva - così non va' : Soddisfatto mister Allegri per la vittoria ottenuta all'Allianz Stadium contro il Cagliari, anche se si può sempre migliorare qualcosa, nonostante la squadra abbia guadagnato la bellezza di 31 punti ...

Un bel Cagliari non basta a fermare la Juve. Bianconeri a più sei su Inter e Napoli : La Juventus batte un buon Cagliari: 3-1.I Bianconeri sono di nuovo a +6 su Napoli e Inter. Vantaggio lampo, 42 secondi, di Dybala, pareggia Joao Pedro, poi l'autogol di Bradaric e la rete di Cuadrado ...

Juventus-Cagliari – Allegri elogia i suoi - ma non si accontenta : “le partite bisogna chiuderle prima” : Massimiliano Allegri ed il suo commento post partita: le parole dell’allenatore livornese dopo il match tra Juventus e Cagliari “Vincere 10 partite su 11 non è semplice, per questo faccio i complimenti alla squadra. La partita è stata approcciata bene, poi non abbiamo segnato il secondo gol e siamo usciti un pochino dalla partita; questo perché non attaccavamo e non difendevamo bene. bisogna migliorare nella fase difensiva ...

Juventus - Allegri : “Non possiamo lasciare punti per strada. Champions? Non siamo i favoriti” : Nella conferenza stampa della vigilia di Juve-Cagliari, il tecnico bianconero Allegri ha messo in guardia i suoi dai pericoli che può nascondere la sfida di domani. A maggior ragione considerando che Inter e Napoli stanno rincorrendo i Campioni d’Italia: “Chiedo quello che chiedo sempre, di vincere la partita. Vincere non è semplice, anche le altre squadre hanno sempre degli obiettivi anche se diversi. Quest’anno ancora ...

Juventus - Allegri : 'Non possiamo sbagliare - Napoli e Inter ci sono dietro. Barcellona favorito per la Champions' : Massimiliano Allegri avverte la Juventus alla vigilia della gara casalinga contro il Cagliari.'Le partite vanno vinte sul campo, bisogna avere grande rispetto degli avversari. Inter e Napoli ci sono ...

Juventus - Allegri : “Non pensiamo alla Champions - solo a vincere contro il Cagliari” : Come da consuetudine, Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato nella conferenza stampa pre gara. I bianconeri si preparano alla sfida contro il Cagliari di domani sera alle 20.30. Il tecnico non sottovaluta assolutamente la gara e chiede maggiore attenzione ai suoi: “Chiedo di vincere la partita. La dimostrazione si è vista anche a Empoli, dove […] L'articolo Juventus, Allegri: “Non pensiamo alla Champions, ...

Napoli - Ancelotti : 'Non abbiamo paura di essere l'anti-Juve - faremo di tutto per vincere' : Forse, in questo momento Kalidou è tra i migliori al mondo". 13:08 1 nov Ancelotti: "In tanti aspirano ad avvicinare la Juve" - Video Sky - Sky Sport HD 13:01 1 nov Questo è il Napoli che volevi? "...

Juventus - Dybala 'oscurato'? Risponde Lippi : "E Ronaldo non è quello del Real" : E proprio dei bianconeri e del fuoriclasse portoghese ha parlato l'ex tecnico juventino Marcello Lippi in una lunga intervista concessa al 'Corriere dello Sport': 'È arrivato al momento giusto. Se ...

Juve - Matuidi esalta Cristiano Ronaldo : 'Ha qualcosa che nessun altro ha. Vedendolo capisco che non ci sono segreti' : Per capire l'impatto di Cristiano Ronaldo nella Juve, basterebbe ascoltare le descrizioni che i compagni fanno di lui. Campioni del mondo compresi. Uno su tutti, Blaise Matuidi . Il centrocampista ...

Zidane - videomessaggio romantico : "Forza Juve - spero di tornare a Torino" - ma la panchina non c'entra - : "Un saluto da Madrid, speriamo un giorno di vederci presto a Torino e passare del tempo insieme. Forza Juve ". Firmato? Zinedine Zidane. Tanto affetto e un pizzico di nostalgia, ma nessuno salti a ...

Juve - Chiellini : 'In Italia non abbiamo più difensori forti. Io ad Harvard? Sì - ma per studiare' : SULLE PAROLE DI MOURINHO - 'Io ad Harvard? Sì, mi piacerebbe andarci, ma per un master in economia, non per tenere una lezione di difesa, ride, ndr ,'. SULLA LEADERSHIP - 'È qualcosa di naturale. ...

Juventus - bianconeri ma non più a strisce la nuova maglia fa discutere : Specialmente quando tra le tue fila puoi annoverare uno tra i migliori calciatori del Mondo come Cristiano Ronaldo , la cui maglietta è stata la più venduta da quando ha accettato di vestire il ...

Inter - Icardi e Spalletti in coro : "Non siamo l'anti Juventus" : Il tecnico di Certaldo, però, al termine del match non si è sbilanciato e ha un po' bacchettato i suoi per un secondo tempo un po' frivolo, ai microfoni di Sky Sport: 'Quello che diventa fondamentale ...

Presagi di gloria per la Juventus - grazie a Cristiano Ronaldo e non solo : I primi due mesi di Serie A hanno evidenziato il perpetuarsi del predominio della Juventus, che pare proprio non volerne sapere di deporre le armi, quelle armi che da oltre sette anni le permettono di signoreggiare indisturbata nell'arena della massima categoria, senza che alcun team ne possa minimamente mettere in pericolo le insegne regali (nel campionato in corso vanta 6 lunghezze su Napoli ed Inter). Una Juve la cui egemonia “rischia” presto ...