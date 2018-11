La furia dell' acqua spazza via due famiglie nel palermitano | 10 morti

Il maltempo fa strage - villetta sommersa dalla furia dell'acqua : nove morti - due sono bambini : Tragedia a Casteldaccia, alle porte di Palermo. Un'abitazione è stata commersa a causa dell'esondazione del fiume Milicia...

Maltempo - le storie delle 12 vittime della furia di vento e pioggia : Non c'è soltanto la disattenzione di chi sottovaluta l'allerta meteo. Tra le vittime di 48 ore di venti a oltre 100 chilometri orari e precipitazioni straordinarie su tutta l'Italia ci sono anche ...

Maltempo in Liguria - la furia dell’acqua si abbatte sulla diga del porto di Rapallo. Il momento del crollo : Il Maltempo in Liguria ha flagellato la costa con mareggiate spinta da raffiche di vento oltre i 150 km all’ora. Danni anche al porto di Rapallo, dove ha ceduto parte della diga: 19 persone che erano rimaste bloccate sui muraglioni – alcune delle quali in ipotermia – sono state salvate dopo ore dai vigili del fuoco mentre decine di yacht, tra cui quello della famiglia Berlusconi, hanno rotto gli ormeggi e spinti dal mare e dal ...

Maltempo Roma : un delfino vittima delle mareggiate e della furia del mare : Un delfino è rimasto vittima della forte ondata di Maltempo che in queste ore ha colpito Roma e il litorale. Il cetaceo è stato spinto a riva dalle forti mareggiate che hanno flagellato Ostia. Il povero animale deve aver sbattuto violentemente contro la struttura di legno di un stabilimento balneare della località balneare, restando incastrato sotto la pedana. A nulla è servito l’intervento dei volontari della Sezione Enpa di Roma, accorsi ...

Allerta Meteo - la furia dello scirocco porta sull’Italia una bolla di caldo incredibile e tanta sabbia del Sahara : +30°C in Sicilia [LIVE] : Allerta Meteo – L’eccezionale ondata di maltempo in atto sull’Italia, e provocata dallo scirocco, è accompagnata in queste ore da un’incredibile bolla di caldo proveniente dal deserto del Sahara: i cieli del nostro Paese si stanno riempiendo di polvere e sabbia desertica, colorandosi di giallo, e le temperature stanno aumentando su valori clamorosi per il periodo, dopo il caldo record della scorsa settimana al Nord. ...

Maltempo - un altro morto in Calabria : uomo ucciso dalla furia del mare a Catanzaro - è la 5ª vittima delle ultime ore [LIVE] : Forte Maltempo in Calabria, dove a causa di una frana nella notte sono morte 4 persone a Isola Capo Rizzuto nel Crotonese. La furia del Maltempo ha causato una quinta vittima: una imbarcazione da diporto è stata trascinata a riva dalla forte corrente vicino al porto di Catanzaro. Sul luogo i Vigili del fuoco hanno rinvenuto il corpo senza vita di un uomo. L'articolo Maltempo, un altro morto in Calabria: uomo ucciso dalla furia del mare a ...

Strada 195 nuovamente percorribile : riaperto il tratto spazzato via dalla furia dell'acqua : Anas ha riaperto al traffico in entrambe le direzioni la Strada statale 195 "Sulcitana" danneggiata in tre punti a seguito delle intense piogge di mercoledì 10 ottobre che hanno causato forti ...

Maltempo in Francia - la furia delle piogge torrenziali nel dipartimento dell’Aude : 5 morti : Le autorità francesi hanno decretato l'allarme rosso per il dipartimento dell'Aude, nel sud del paese, al confine con la Spagna, dove le forti piogge hanno causato la morte di cinque persone a nord di Carcassonne, tra Villardonnel e Villegailhenc.Continua a leggere

Maltempo - alluvione in Sardegna : la donna dispersa fuggiva da casa - auto travolta dalla furia dell’acqua : La donna dispersa a causa del Maltempo in Sardegna, ad Assemini, si chiama Tamara Maccario: la 45enne si trovava in auto insieme al marito e alle tre figlie. I 5 componenti della famiglia avevano deciso di allontanarsi da casa perché abitano in una zona di campagna vicino a un fiume. Lungo il tragitto la vettura è stata bloccata dall’acqua e poi travolta. Immediati i soccorsi: la figlia maggiore è stata trovata aggrappata a un albero, ...

Maltempo al Sud - la furia dell'acqua in Calabria : due morti : Un'ondata di Maltempo ha colpito tra ieri e oggi il sud-Italia, provocando vittime e danni. Dopo essersi abbattuto su Catania, il ciclone si è spostato sulla Calabria: torrenti sono esondati nella ...

Alluvione Calabria - la tragica morte di Stefania Signore e dei suoi bambini : una mamma giovanissima uccisa dalla furia dell’acqua - marito disperato [FOTO] : 1/10 ...