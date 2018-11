Atp Parigi-Bercy : Khachanov batte Djokovic e vince il suo primo Masters 1000 : Nella finale odierna, il 22enne russo, numero 18 del mondo, ha sconfitto col punteggio di 7-5 6-4, in un'ora e 37 minuti di gioco, il serbo Novak Djokovic, attuale numero 2 del ranking Atp, ponendo ...

Masters 1000 Parigi Bercy : Khachanov batte in finale Djokovic 7-5 - 6-4 : Djokovic-Khachanov, la cronaca Nole ha sfatato il tabù delle palle break nel quarto game e al quinto tentativo, dopo le 12 fallite in semifinale con Federer,, sfogando la rabbia repressa per quanto ...

Masters 1000 Parigi Bercy : Khachanov batte Thiem 6-4 - 6-1 e vola in finale : Il russo, dopo aver annullato due match-point a John Isner, 9 del mondo, agli ottavi, nei quarti ha concesso appena tre game al tedesco Alexander Zverev, 5 del ranking mondiale e 4 del seeding. Il ...

ATP Mosca : Khachanov batte (a fatica) Medvedev ed approda in finale : ATP Mosca, il “padrone di casa” Khachanov ha superato in tre set il collega Medvedev in un derby tutto russo ATP Mosca, la finale di domani se la contenderanno Khachanov e Mannarino. Quest’ultimo nel pomeriggio si è sbarazzato dell’azzurro Seppi, Khachanov invece è sceso in campo questa sera contro il giovane Medvedev. Un derby tutto russo dunque in quel di Mosca, un incontro che è stato molto interessante ed ...

Nadal batte Khachanov dopo una 'maratona' : Quattro ore e ventitré minuti di lotta sull'Arthur Ashe Stadium per staccare il pass per gli ottavi di finale. E' quanto ha dovuto impiegare Rafa Nadal, numero 1 del mondo e campione in carica agli US Open, a New York ha vinto anche nel 2010 e 2013, pure in quei casi da numero 1 del ranking,, per avere ragione di un Karen Khachanov in versione extralusso, 22 ace e ...

