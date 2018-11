Juventus Women | Rosucci | ' Milan con carattere forte | restiamo le più forti'

Un palo e una traversa fermano le Juventus Women - poi il crollo : 3-0 Milan : TORINO - Il big match fra le prime della classe se lo aggiudica il Milan , con un risultato pesantissimo, 3-0, che non riflette i reali valori espressi in campo. La Juventus domina per tutto il primo ...

La Fiorentina Women vince la Supercoppa contro la Juventus : Con un gol di Ilaria Mauro al 23′ della ripresa la Fiorentina Women batte la Juventus e si aggiudica la Supercoppa femminile. Al Picco della Spezia termina 1 a 0 per le ragazze allenate da Antonio Cincotta dopo una partita vivace e dove non sono mancate le occasioni. È la Juventus a fare la partita, con la Viola a prediligere le ripartenze. Al 9′ le Viola sfiorano il vantaggio con un tiro dalla distanza della Clelland che ...

La Fiorentina Women vince la Supercoppa contro la Juventus : Con un gol di Ilaria Mauro al 23′ della ripresa la Fiorentina Women batte la Juventus e si aggiudica la Supercoppa femminile. Al Picco della Spezia termina 1 a 0 per le ragazze allenate da Antonio Cincotta dopo una partita vivace e dove non sono mancate le occasioni. È la Juventus a fare la partita, con la Viola a prediligere le ripartenze. Al 9′ le Viola sfiorano il vantaggio con un tiro dalla distanza della Clelland che ...

Juventus Women - finale storta per le bianconere : la Supercoppa va alla Fiorentina : È della Fiorentina la Supercoppa Italiana. Allo stadio Alberto Picco di La Spezia, la formazione viola, vincitrice della Coppa Italia nella passata stagione, ha battuto 1-0 la Juventus Women, ...

Juventus Women - di corsa sotto la pioggia verso la Supercoppa : TORINO - Allenamento sotto la pioggia per la scudettata Juventus Women che sabato 13 ottobre, ore 20.30, sfiderà la Fiorentina detentrice della Coppa Italia in un match che metterà in palio la ...

Juventus Women - 3-0 al Florentia. Bonansea fa doppietta - poi Cernoia : TORINO - La Juventus Women è chiamata alla missione più dura: riuscire a ricalarsi con la giusta mentalità nella non particolarmente competitiva realtà calcistica italiana, dopo aver cullato, e visto ...

Bonansea non basta : finisce 2-2 l'esordio in Champions League della Juventus Women : NOVARA - Si è conclusa con un pareggio la prima storica gara di Champions League della Juventus Women . Le bianconere, impegnate nei sedicesimi contro le danesi del Brondby - squadra di alto profilo ...

Juventus Women - il calendario completo : ...giornata - Florentia-Juventus 3' giornata - Juventus-Orobica Calcio Bergamo 4' giornata - Roma-Juventus 5' giornata - Juventus-Mozzanica 6' giornata - Milan-Juventus 7' giornata - Juventus-Pink Sport ...

Juventus - idea nuovo stadio : altro impianto per Primavera - Women e Under 23 : nuovo stadio- La Juventus raddoppia. Come riportato da “TuttoSport“, la Juventus starebbe valutando l’idea di dar vita ad un nuovo progetto per un nuovo stadio da 5.000- 6.000 posti. Un nuovo impianto sulla scia di Barcellona e Manchester City. Un nuovo stadio moderno ideato solo ed esclusivamente per la Primavera, Juventus Under 23 e Women. […] L'articolo Juventus, idea nuovo stadio: altro impianto per Primavera, Women e ...