Juventus-Cagliari 3-1 | le pagelle | Bentancur padrone centrocampo | Pavoletti lotta

Diretta Juventus-Cagliari in streaming stasera su Dazn : Cristiano Ronaldo ci sarà : Questa sera, alle 20.30, va in scena un'altra sfida dell'anticipo dell'undicesima giornata [VIDEO] di Serie A: Juventus-Cagliari. I padroni di casa dovranno fare i conti con l'infortunio di Chiellini, ma mister Allegri ha le idee chiare sulla formazione da schierare. Pur essendo impegnati in Champions League nella prossima settimana, Cristiano Ronaldo sara' titolare. I sardi, invece, proveranno a fermare l'avanzata bianconera in tutti i modi ...

Serie A Juventus-Cagliari 3-1 Highlights video gol : 45 + 3 FNALE. Juventus-Cagliari 3-1. Nella rpresa l'ha chiusa Cuadrado dopo una partita di un ottimo Cagliari 45' - CR7 tenta un'altra magia in rovesciata 45' - 3 di recupero 42' - Gol Cuadrado che realizza servito a CR7 su ripartenza 40' - Rimpalli su rimpalli in area Juve che si salva a fatica su tiro di Pavolett 39' - Bentancur daposzione defilata non sfrutta l'occasione 38' - Pisacane salva su CR7 36' - Zoppica Matuidi, dentro ...

Juventus-Cagliari - Maran : “Ci sono mancati episodi” : Juventus-Cagliari, LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato da “DAZN”, Rolando Maran, tecnico del Cagliari, ha parlato della partita persa per 3-1 all’Allianz Stadium contro la Juventus: Siete stati penalizzati dagli episodi? “Quando si viene qui si deve fare sempre una grande partita. Per fare risultato ci devono essere episodi. Purtroppo non ci sono stati, eravamo […] L'articolo Juventus-Cagliari, Maran: ...

Juventus-Cagliari – Allegri elogia i suoi - ma non si accontenta : “le partite bisogna chiuderle prima” : Massimiliano Allegri ed il suo commento post partita: le parole dell’allenatore livornese dopo il match tra Juventus e Cagliari “Vincere 10 partite su 11 non è semplice, per questo faccio i complimenti alla squadra. La partita è stata approcciata bene, poi non abbiamo segnato il secondo gol e siamo usciti un pochino dalla partita; questo perché non attaccavamo e non difendevamo bene. bisogna migliorare nella fase difensiva ...

Juventus-Cagliari - Allegri : “Subiti troppi gol. Migliorare la fase difensiva” : Juventus-Cagliari, LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato su “DAZN”, Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha parlato della partita vinta per 3-1 contro il Cagliari: Come definisce questo match? “Definiamo che bisogna difendere meglio. Abbiamo subito davvero troppi gol in questo inizio di campionato. È faticoso fare la fase difensiva, ma bisogna mettersi lì e farlo. […] L'articolo Juventus-Cagliari, Allegri: ...

Juventus-Cagliari - Allegri : 'Subito troppo. Bisogna chiudere prima le gare' : Le gare però vanno chiuse prima ", le parole di Allegri a Sky Sport nel post gara. "10 vittorie su 11? Non mi aspettavo un inizio così" Allegri ha poi parlato delle condizioni di alcuni singoli: "...

Calcio - Serie A 2018-2019 : Juventus-Cagliari 3-1. Record di punti dopo 11 giornate per i bianconeri - Cuadrado risolve la partita nel finale : La Juventus batte per 3-1 il Cagliari nell’anticipo dell’undicesima giornata di Serie A 2018-2019. La formazione allenata da Max Allegri ha tratto vantaggio dai gol di Dybala (dopo 42 secondi, Record in A per i bianconeri), dall’autorete di Bradaric e dal gol, nel finale, di Cuadrado. Il Cagliari, oltre ad aver retto molto a lungo nell’arco della partita, ha avuto due minuti di gloria, prima dell’autogol, con la ...

Juventus - Cagliari 3-1 : cronaca diretta live - risultato in tempo reale : I bianconeri soffrono più del dovuto dopo una partenza lampo i sardi ben messi in campo e in partita fino al gol di Cuadrado a tre minuti dalla fine Le formazioni ufficiali Il tabellino La cronaca ...

Serie A - Juventus-Cagliari 3-1 : decidono Dybala - Joao Pedro - autogol Bradaric e Cuadrado : La Juve segna subito, subisce la reazione del Cagliari e poi, anche con un pizzico di fortuna, porta a casa la decima vittoria in 11 giornate di Serie A. Finisce 3-1, ma come detto una partita più ...

Highlights Serie A Juventus-Cagliari 3-1. Video Gol - pagelle e tabellino del match : Si è concluso l’anticipo serale del sabato valido per l’undicesima giornata del campionato di Serie A. In questa partita di sono affrontate Juventus e Cagliari. La squadra di Massimiliano Allegri ha vinto ed ha risposto ad Inter e Napoli ma la prestazione non è stata delle migliori. Infatti l’unico aspetto positivo sono i tre punti […] L'articolo Highlights Serie A Juventus-Cagliari 3-1. Video Gol, pagelle e tabellino del match ...

Il Cagliari intimorisce la Juventus - ma la squadra di Allegri è (lo stesso) da applausi : per i bianconeri è record di punti in Serie A! : La Juventus vince all’Allianz Stadium contro il Cagliari e stabilisce un record da brividi: la squadra bianconera mai così bene all’esordio in campionato nella sua storia Che la Juventus vinca in campionato pare non fare più notizia. Anche se la squadra di Allegri ha messo a segno questa sera contro il Cagliari il suo decimo trionfo in campionato su undici partite disputate, il club torinese sembra non aver compiuto alcuna ...

La Juventus soffre ma vince sempre : 3-1 al Cagliari e allungo in vetta : La Juventus di Massimiliano Allegri vince soffrendo contro il Cagliari di Rolando Maran, davanti al pubblico di casa, e lo fa al termine di un match comunque equilibrato fino alla fine, con gli ospiti in partita fino al 90'. I bianconeri hanno ottenuto tre punti grazie alla rete di Paulo Dybala, dopo soli 44 secondi, all'autorete di Bradaric, con in mezzo il pareggio siglato dal brasiliano Joao Pedro e a Cuadrado che ha chiuso la pratica a tre ...

Serie A - Juventus batte Cagliari 3-1 : 22.26 Né passeggiata, né gara sofferta: allo Stadium la Juve batte 3-1 il Cagliari e risponde subito a Napoli e Inter. Dura 42 secondi la resistenza dei sardi Bentancur per Dybala, doppia sterzata dal limite e destro vincente. Szczesny strepitoso (di piede) su Pavoletti, poi doppia fiammata: al 36' pari Joao Pedro con un bel destro,al 38' autogol Bradaric (scivolata evitabile) su cross di D.Costa. Nel recupero, palo di Ronaldo. Ripresa.CR7 e ...

Juventus-Cagliari 3-1 - le pagelle di CalcioWeb : 1/26 Marco Alpozzi/LaPresse ...