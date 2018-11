Juve | mai una partenza migliore nella sua storia Il confronto con le big d' Europa

Serie A Empoli - Maietta : «Juve? Una corazzata - ma possiamo fare bene» : Esordisce così Domenico Maietta , difensore dell'Empoli, ai microfoni di Rai Radio 1 sport, pensando alla prossima partita con la Juventus . " Con il Frosinone abbiamo concesso troppe occasioni da ...

Juventus - Lippi fiducioso : “Triplete mai così possibile” : Juventus– La vittoria ottenuta all’Old Trafford non ha fatto altro che confermare tutte le buone cose che si erano dette sul suo conto. La Juventus ha affermato la propria forza, mentale prima che fisica e tecnica, anche in campo europeo. I bianconeri viaggiano, così come il Barcellona, a quota 9 punti: unici due club in […] L'articolo Juventus, Lippi fiducioso: “Triplete mai così possibile” proviene da Serie A News ...

Juventus - Agnelli su Calciopoli : “Pensare sempre - parlarne mai” : Il presidente della Juventus Andrea Agnelli, in occasione dell’assemblea degli azionisti, ha risposto brevemente a una domanda su Calciopoli, ormai distante oltre dodici anni: “Sui noti fatti del 2006 faccio mia una frase di un azionista ‘pensare sempre, parlarne mai“. SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE sempre AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE NOTIZIE sempre AGGIORNATE SU CALCIOWEBL'articolo ...

Juventus - Agnelli : «Mai introdotti striscioni su Superga allo stadio. Chi lo dice afferma il falso!» : TORINO - Andrea Agnelli respinge l'illazione, emersa durante la trasmissione Report di lunedì scorso, che la Juventus abbia in qualche modo favorito l'introduzione di striscioni con vergognosi ...

Il Napoli si conferma da scudetto in un campionato che non è mai stato chiuso : intensità - bel gioco e talento - la Juventus adesso ha paura : Il sabato di Serie A ha regalato emozioni e spettacolo, importanti indicazioni soprattutto per le zone alte della classifica e per lo scudetto. Nel match delle 18 in campo la Juventus contro il Genoa, brutta prestazione della squadra di Massimiliano Allegri che non è andata oltre il pareggio contro gli uomini di Juric, non basta il gol del solito Cristiano Ronaldo. Ancora una volta i bianconeri si confermano brutti, come ormai succede da ...

Juventus - Allegri : "Mai padroni del match - teniamo i piedi per terra" : Il primo pareggio stagionale della Juventus lascia molto amaro in bocca a Massimiliano Allegri. L'allenatore bianconero ha parlato a pochi minuti dal fischio finale dell' anticipo contro un Genoa che, ...

Juventus - Allegri striglia la squadra : “Il pareggio era nell’aria ma fa bene. Usciti dalla partita come mai negli ultimi 5 anni” : Al termine del clamoroso pareggio contro il Genoa, Massimiliano Allegri è intervenuto ai microfoni di Sky per commentare la partita: “Siamo Usciti dalla partita dopo un buon inizio di secondo tempo. Loro sono stati bravi a non scoprirsi e poi su una disattenzione abbiamo preso il 2-0. Da queste partite passa lo scudetto e dobbiamo stare più attenti. Oggi era assolutamente da vincere, ma a un certo punto abbiamo pensato troppo a ...

Gianluigi Buffon : "Juventus-Psg mai in finale di Champions"/ Ultime notizie : "Io più forte di 5 anni fa" : Gianluigi Buffon: "Juventus-Psg mai in finale di Champions". Ultime notizie il portierone ai microfoni de La Gazzetta dello Sport: "Io più forte di 5 anni fa"(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 12:25:00 GMT)

Buffon : "Juve-Psg mai in finale di Champions. Io più forte di 5 anni fa" : Gigi Buffon sceglie la Gazzetta per una chiacchierata esclusiva tra il passato bianconero e il presente a Parigi, con una richiesta speciale per gli Dei del pallone. Tra ex in genere si dice: "Ci ...

Gazzoni Frascara : 'Baggio? Juve - Milan e Inter non l'hanno mai capito' : Giuseppe Gazzoni Frascara , ex presidente del Bologna , parla di Roberto Baggio al Corriere dello Sport : ''Alla Fiorentin a era amato ma poi lo vendettero alla Juve , dove non era capito. Come non era capito al Milan . Io lo capii, anche se ci misi tanto tempo a farlo capire sia a Ulivieri che a ...

Napoli - Mertens : 'Per lo scudetto ci siamo - la Juve non mi ha convinto. Mai prese in considerazione offerte' : Anche la Juve incontrerà delle difficoltà e noi dovremo approfittarne " ha dichiarato in un'intervista a La Gazzetta dello Sport " Quella di Torino è stata una partita molto sfortunata, ma il Napoli ...

Daily Mail : 'Ramsey in scadenza - la Juventus prepara l'offerta' : LONDRA - Secondo il Daily Mail la Juventus a gennaio presenterà un'offerta ad Aaron Ramsey , centrocampista in scadenza di contratto con l' Arsenal . Il gallese avrebbe già respinto le offerte di ...

Buffon : 'In Real-Juve dello scorso anno emozioni mai vissute prima. Sul mio futuro e sull'idea del ritiro' : Ma se devo indicarne una sola, anche se in maniera un po' scontata, dico la finale della Coppa del Mondo'. Quale era il tuo idolo? 'In molti sanno che da bambino mi innamorai del ruolo del portiere ...

Juventus - Paratici : “Mai trattati Milinkovic e Pogba. Su Marotta dico che…” : Juventus, Paratici- Fabio Paratici come riportato da “Rmc Sport“, Dal palco del Premio Manlio Scopigno, ha sottolineato il suo punto di vista sull’inizio di stagione della Juventus, sulla situazione Ronaldo e sulle possibili operazioni di mercato. Su Cristiano Ronaldo “Abbiamo già espresso la nostra posizione, gli diamo tutto il nostro supporto, abbiamo una grandissima considerazione […] L'articolo Juventus, ...