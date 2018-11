Juve | le cifre del nuovo contratto di Rugani

Juve ntus - ufficiale la rescissione di Giuseppe Marotta : le cifre : Era noto da tempo, ma ora c'è anche l'ufficialità. La Juventus ha diffuso in serata un comunicato in cui ha ufficializzato la risoluzione del contratto con l'ex amministratore delegato Giuseppe ...

Juve -Marotta : risolto il contratto - ecco le cifre della separazione : Giuseppe Marotta non è più il Dg ed un dipendente Juventus. Un comunicato annuncia le cifre dell’addio: “Juventus Football Club S.p.A. comunica che sono stati sciolti i rapporti di lavoro dirigenziale (i) con il signor Giuseppe Marotta con il riconoscimento al medesimo dell’indennità sostitutiva di preavviso che ammonta all’importo lordo di € 361.775, nonché dell’ulteriore importo lordo complessivo di € 361.775 a titolo ...

Calciomercato Juventus - offerta alla Fiorentina per Milenkovic : cifre e dettagli : Nikola Milenkovic interessa eccome alla Juventus, il club bianconero si è fatto avanti proponendo una maxi offerta alla Fiorentina Nikola Milenkovic è da tempo nel mirino della Juventus. La squadra torinese deve ringiovanire la propria mediana, dato l’imminente addio di Barzagli e l’età che avanza per Chiellini. Il nome del difensore della Fiorentina sembra essere quello in pole position, scelto da Paratici dopo averlo ...