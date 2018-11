Juve | Douglas Costa e Matuidi si fermano

Infortunio Douglas Costa - il comunicato della Juventus : si ferma anche Matuidi : Douglas Costa e Matuidi costretti a fermarsi per Infortunio dopo la gara vinta ieri dalla Juventus di Massimiliano Allegri, i dettagli “Mattinata di trattamenti fisioterapici per Douglas Costa (per lui un problema muscolare agli adduttori a sinistra), e per Matuidi, che ha riportato ieri una contusione all’anca destra. Invece, Chiellini e Bernardeschi hanno proseguito il loro lavoro personalizzato, mentre si è allenato in parte ...

Juventus-Cagliari - le probabili formazioni : torna Douglas Costa : Stasera, inizio ore 20.30 diretta tv in esclusiva su DAZN, all’Allianz Arena è di scena Cagliari-Juventus con i bianconeri alla ricerca dell’ennesimo risultato positivo. “Guai a lasciare punti per strada perché le altre sono subito lì, vanno fortissimo anche loro” l’opinione di Massimiliano Allegri. “Non voglio cali di tensione. In Champions sono tutte gare di […] L'articolo Juventus-Cagliari, le ...

Juventus-Cagliari - le probabili formazioni : torna Douglas Costa : Stasera, inizio ore 20.30 diretta tv in esclusiva su DAZN, all’Allianz Arena è di scena Cagliari-Juventus con i bianconeri alla ricerca dell’ennesimo risultato positivo. “Guai a lasciare punti per strada perché le altre sono subito lì, vanno fortissimo anche loro” l’opinione di Massimiliano Allegri. “Non voglio cali di tensione. In Champions sono tutte gare di […] L'articolo Juventus-Cagliari, le ...

Juve-Cagliari - Douglas gioca dal 1'. Benatia l'anti-Pavoletti? : Mancano due giorni a Juventus-Cagliari. In attesa di capirne di più dalla conferenza stampa di Massimiliano Allegri, in programma venerdì alle 12 allo Stadium, la seduta odierna ha fornito le prime ...

Juventus - Douglas Costa e Kean spingono con i gol : TORINO - La partitella di ieri mattina contro l'Under 23 certifica che Mario Mandzukic ha pienamente recuperato dalla distorsione alla caviglia sinistra, al punto da non temere le insidie del terreno ...

Da Dybala a Douglas : scherzi e risate per la Juventus all'Adidas Store : TORINO - Bagno di folla ed entusiasmo alle stelle per la Juventus , protagonista di un evento all' Adidas Store di Milano . Accolti da tantissimi tifosi, oltre al tecnico Massimiliano Allegri sono ...

Verso Juve Genoa - out Dybala? Allegri riabbraccia Douglas Costa : Juve Genoa- Tutto pronto per il match di sabato pomeriggio tra Juve e Genoa. Calcio d’inizio ore 18:00, Allianz Stadium Verso il tutto esaurito, con curva sud occupata dai bambini considerati i due turni di squalifica. Allegri attende con ansia le ultimissime su Dybala dopo il ko rimediato con l’Argentina. Il numero 10 bianconero potrebbe […] L'articolo Verso Juve Genoa, out Dybala? Allegri riabbraccia Douglas Costa proviene da ...

La Juve aspetta Dybala - Allegri ritrova Douglas Costa : pronto per il Genoa : Attesa e rientri, uno in particolare ha catturato le attenzioni del mondo bianconero: Paulo Dybala . ATTESA Dybala - La Joya non ha brillato nell'amichevole di lusso tra Argentina e Brasile, ma ...

Juve - Cristiano Ronaldo in gol contro il Chieri. Si rivede Douglas Costa - dubbio Dybala per il Genoa : Cristiano Ronaldo scalda i motori in vista del doppio impegno della Juventus con Genoa e Manchester United . Nella partitella giocata alla Continassa contro il Chieri , formazione di Serie D, il ...

Juventus - Ronaldo in gol in amichevole : si rivede Douglas Costa : Chieri battuto 2-1 alla Continassa. Allegri ha testato i recuperi anche di Rugani, De Sciglio e Spinazzola

Juventus - Allegri rispolvera Douglas Costa : sarà titolare nel 4-3-3 : Allegri- Dopo la squalifica di 4 giornate, e dopo l’infortunio contro il Valencia, Douglas Costa è pronto a riprendersi la Juventus. In vista del match contro il Gel’ex oa, il tecnico bianconero sarebbe pronto a puntare sull’esterno brasiliano dal 1′. Una mossa a sorpresa per rilanciare subito l’ex Bayern Monaco. Una mossa che potrebbe coincidere […] L'articolo Juventus, Allegri rispolvera Douglas Costa: sarà ...

Juve - ecco perché Douglas Costa tornerà subito titolare : Douglas Costa , come si legge su La Gazzetta dello Sport , è pronto a tornare titolare con la Juventus . Il brasiliano, Cristiano Ronaldo e Mandzukic sono gli unici attaccanti rimasti alla Continassa a lavorare durante la sosta e questo fa dell'ala ex ...

La Juventus riposa - Douglas Costa no : allenamento alla Continassa : TORINO - Massimiliano Allegri ha disposto due due giorni di riposo per rigenerare le energie in vista del tour de force delle prossime settimane. La ripresa degli allenamenti è prevista per domani ma ...

Infortunio Douglas Costa - il brasiliano rientra e diventa l’arma in più per la Juventus : già in campo contro il Genoa? : L’inizio di stagione per Douglas Costa non può considerarsi soddisfacente: solo una presenza da titolare, alla prima contro il Chievo, su cinque, l’espulsione per l’episodio deplorevole dello sputo a Di Francesco e le conseguenti 4 giornate di squalifica, la successiva panchina contro il Siviglia in Champions League e l’ingresso in campo con duplice Infortunio annesso alla caviglia sinistra e agli adduttori della coscia ...