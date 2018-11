Junji Ito e il suo horror sulla deformazione del corpo

In uscita “Lo Squalificato” di Junji Ito per Edizioni Star Comics : Il primo volume de “Lo Squalificato” di Junji Ito uscirà il 17 Ottobre grazie a Star Comics, che come ben sappiamo porterà l’autore anche al prossimo Lucca Comics & Games. Questa miniserie sarà composta da tre volumi che tratteranno tematiche moderne, che ci raccontano dell’uomo contemporaneo e dei suoi demoni e che costituisce l’adattamento manga dell’omonimo romanzo di Osamu Dazai. Il volume sarà acquistabile dal sito ...