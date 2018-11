Ivan Cattaneo - rischio squalifica al GfVip : 'Benedetta Mazza bullizzata - va eliminato' : Il web è in rivolta per la frase di Ivan Cattaneo al Grande Fratello Vip 2018 e ne chiede a gran voce l'eliminazione. L'accusa mossa dagli spettattori è di bullismo nei confronti di Benedetta Mazza . ...

Gf Vip - Monte e Sala fanno un brutto scherzo a Ivan Cattaneo. E i bisogni finiscono fuori dal bagno : I concorrenti del Gf Vip nella Casa più spiata d'Italia si divertono come possono, a volte trasgredendo anche le regole di buona convivenza.Come è successo questanotte, intorno alle 2. Ivan Cattaneo è stato vittima di uno scherzo poco divertente. Francesco Monte e Stefano Sala hanno messo del cellophan sulla porta della camera da letto e sul water. Il motivo? Avevano voglia di "divertirsi".Ed ecco il fattaccio. Il cantante, nel cuore della ...

Grande Fratello Vip 2018 - Ivan Cattaneo eliminato? Bufera per parole su Benedetta : Ivan Cattaneo eliminato dal Gf Vip? La polemica spacca il Web Non si fa altro che parlare di Grande Fratello Vip 2018: Ivan Cattaneo infatti se n’è uscito con un’altra delle sue e anche questa volta il Web sembra non aver digerito quanto ha visto e ascoltato. Diciamo sin da subito che a nostro avviso […] L'articolo Grande Fratello Vip 2018, Ivan Cattaneo eliminato? Bufera per parole su Benedetta proviene da Gossip e Tv.

Ivan Cattaneo offende Benedetta Mazza : “Da burrosa a lardosa è un attimo” : Benedetta Mazza offesa da Ivan Cattaneo al Grande Fratello Vip Ivan Cattaneo ne ha combinato un’altra delle sue. Come hanno riportato in molti sui social, in particolare su Twitter, il cantante ha fatto una brutta sparata su Benedetta Mazza, offendendola. Ivan Cattaneo rivolgendosi all’ex modella avrebbe detto: “Attenta che è un attimo passare dal burro al lardo”. Continua la polemica contro l’artista e sono in ...

I dubbi dei vip su Cecchi Paone al GF - Ivan Cattaneo svela la verità : L'ingresso di Alessandro Cecchi Paone, Ela Weber e Maria Monsè ha smosso le acque al Grande Fratello Vip 3, magari non come l'anno scorso, ma un effetto positivo c'è stato. Anche per merito di Cecchi ...

Grande Fratello Vip : i ragazzi mettono del cellophane sul water e lo scherzo per Ivan Cattaneo finisce male. Guarda il VIDEO : Ieri notte San Francesco da Taranto, Stefano Sala e le Donatella hanno messo del cellophane sulla porta di camera e sul water. Ovviamente a cadere nello scherzo è stato Ivan Cattaneo (tanto per cambiare).... L'articolo Grande Fratello Vip: i ragazzi mettono del cellophane sul water e lo scherzo per Ivan Cattaneo finisce male. Guarda il VIDEO proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Grande Fratello Vip - Ivan Cattaneo se la fa sotto per la paura : disastro corporeo - disgusto nel corridoio : Finisce in disgrazia il party horror al Grande Fratello Vip . In occasione della notte di Halloween , gli autori hanno fatto entrare di soppiatto nella casa alcuni attori travestiti da zombie, ...

GfVip 3 : Ivan Cattaneo terrorizzato si fa la pipì addosso - : Oggi è halloween, la festa di origine americana che si è diffusa in tutto il mondo e anche in Italia. Durante la giornata del 31 ottobre presenze oscure e inquietanti in vista della festività si sono imbattute nella casa terrorizzano i concorrenti. Questi più volte sono stati ...

Grande Fratello Vip : scherzo di halloween ad Ivan Cattaneo che si fa la pipì sotto. Guarda il VIDEO : Questa sera nella casa del Grande Fratello si festeggierà come di consueto la festa di halloween. Il Grande Fratello durante i preparativi della festa con i suoi freeze fa entrare nella casa personaggi... L'articolo Grande Fratello Vip: scherzo di halloween ad Ivan Cattaneo che si fa la pipì sotto. Guarda il VIDEO proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Ivan Cattaneo - imbarazzo al GF Vip : “Me la sono fatta addosso” VIDEO : Grande Fratello Vip 3, Ivan Cattaneo si fa la pipì addosso: VIDEO Al Grande Fratello Vip continuano i festeggiamenti per la notte di Halloween, e anche gli scherzi organizzati dalla redazione del programma. Questa volta a vederla davvero brutta è stato Ivan Cattaneo, il quale a causa della burla organizzata dagli autori ha ammesso di essersi fatto la pipì addosso. Tutto è nato quando nella Casa più spiata d’Italia hanno fatto incursione ...

GF Vip - Ivan Cattaneo alla Monsè : “Dovevi fare la guerra alla Marchesa…” : Cattaneo del Grande Fratello Vip dice la sua sul rapporto tra la Monsè e la Marchesa Qualche ora fa è arrivato per tutti gli inquilini vip della casa più spiata dagli italiani uno striscione aereo da parte dei tantissimi fan di Elia Fongaro. In questo striscione i supporter dell’ex velino del tg satirico Striscia La Notizia hanno scritto: “Tutti falsi dentro…Il più vero è fuori…I fan di Elia…” Parole, che ...

Ivan Cattaneo contro Francesco Monte : “Ha fatto razzismo al contrario” : Grande Fratello Vip: Francesco Monte criticato da Ivan Cattaneo Francesco Monte, in questi ultimi giorni, è finito nell’occhio del ciclone per aver pronunciato delle frasi decisamente discutibili. Cosa ha detto? L’ex tronista del popolare dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi, dopo aver visto Giulia Salemi scambiarsi un bacio con Martina Hamdy, ha espresso un parere assai negativo. Un’opinione, che poco è stata ...

GF Vip 3 - Elia Fongaro eliminato. Salvi Ivan Cattaneo e Martina Hamdy (video) : Elia Fongaro eliminato dalla casa del Grande Fratello Vip 3. A volerlo fuori dal gioco il 38% del pubblico votante, che gli ha preferito Martina Hamdy (34% dei voti) e Ivan Cattaneo (28% dei voti). La tensione è alle stelle... tocca proprio a Jane rendere pubblico l'esito del televoto. Un risultato difficile da mandar giù: Elia deve immediatamente abbandonare la Casa. #GFVIP pic.twitter.com/x5J2SgQwq7 — Grande Fratello (@GrandeFratello) ...

Ivan Cattaneo sarà eliminato?/ Video - il cantante ha davvero un fidanzato segreto? (Grande Fratello Vip) : Ivan Cattaneo ha creato grande curiosità all'interno della casa del Grande Fratello Vip sulla possibile esistenza di un fidanzato segreto. Il gossip lo vede nuovamente protagonista.(Pubblicato il Mon, 29 Oct 2018 09:01:00 GMT)