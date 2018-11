Iran | proteste contro Usa per il ripristino delle sanzioni | “Morte all’America” Trump

ilfattoquotidiano

(Di domenica 4 novembre 2018) Sono scesi in piazza a centinaia, bruciando le bandiere Usa al grido di “morte all’America” e sventolando cartelli con le immagini di Donaldridicolizzato. L’è sceso in piazzail presidente degli Stati Uniti Donaldnell’anniversario dell’occupazione dell’ambasciata Usa di Teheran e alla vigilia delamericane dopo l’uscita di Washington dall’accordo sul nucleare. “Saranno le più dure che il nostro Paese abbia mai imposto”, ha ribadito il presidente americano in piena campagna elettorale per il voto di Midterm. Era il 4 novembre del 1979 quando un gruppo di studentiiani, durante la rivoluzione, prese in ostaggio 52 dipendenti dell’ambasciata. Un’ostilità nei confronti degli Stati Uniti che oggi si rinnova. Diversele personalità del paese che si sono riconosciuta nel fronte anti-Usa: dalla ...