Intervento urgente per Eva Henger | ha sentito un bozzetto sul seno Colpa delle protesi

Maltempo Belluno - l’appello di Zaia : “Paesaggio lunare - niente luce e strade interrotte. Serve Intervento urgente” : “Domani 3 novembre il capo dipartimento della Protezione Civile nazionale Angelo Borrelli tornerà in Veneto. Con lui e con l’assessore Gianpaolo Bottacin faremo altri sopralluoghi sulle zone maggiormente devastate dal Maltempo degli ultimi giorni, in particolare nel Bellunese”. Così il governatore del Veneto Luca Zaia torna a parlare dei danni del Maltempo: “Interi paesi restano ancora senza luce, le strade non esistono ...

Alluvione in Calabria - CIA : perso mezzo miliardo perso - serve un Intervento urgente : “Troppo presto per fare una stima esatta, ma la sensazione è quella che tra danni diretti e indiretti l’agricoltura calabrese perderà circa mezzo miliardo di euro. La straordinaria Alluvione che ha colpito il territorio si è abbattuta sull’agricoltura nelle aree del lametino, parte del vibonese e del crotonese e in altre diverse aree della Calabria. Praticamente azzerata l’ortofrutta e danneggiati gravemente molti vivai, danni agli ...

Alluvione in Calabria - CIA : perso mezzo miliardo perso - serve Intervento urgente : “Troppo presto per fare una stima esatta, ma la sensazione è quella che tra danni diretti e indiretti l’agricoltura calabrese perderà circa mezzo miliardo di euro. La straordinaria Alluvione che ha colpito il territorio si è abbattuta sull’agricoltura nelle aree del lametino, parte del vibonese e del crotonese e in altre diverse aree della Calabria. Praticamente azzerata l’ortofrutta e danneggiati gravemente molti vivai, danni agli ...