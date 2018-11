Inter | Luis Figo | ' Mancini una delle persone che più mi hanno umiliato in carriera'

L’Uomo del Giorno : Luis Figo - 4 stagioni all’Inter : Luis Figo è nato a Almada, il 4 novembre 1972, è un dirigente sportivo ed ex calciatore portoghese, di ruolo centrocampista. Tra i migliori calciatori portoghesi di sempre, è da molti considerato una delle più grandi ali della storia del calcio. Cresciuto nello Sporting Lisbona, debutta in prima squadra nel 1989 vincendo una Coppa del Portogallo. Dal 1995 al 2000 gioca per il Barcellona dove conquista una Supercoppa di Spagna, due Coppe ...

Inter - Luisito Suarez a Tiki Taka svela un clamoroso retroscena su Cristiano Ronaldo : Puntata sempre più scoppiettante quella della trasmissione Tiki Taka, sale la temperatura quando Auriemma parla prima dell’Inter e poi della Juventus. Poi la parola passa a Luisito Suarez, ex calciatore dell’Inter e Pallone d’Oro: “l’Inter oggi ha vinto con grande facilità, ha dato la sensazione di essere una grande squadra e che può dare noia alle altre squadre esclusa la Juventus, Radu andava espulso. ...

Champions League – Buone notizie per l’Inter - il Barcellona rischia di perdere Luis Suarez : ecco i tempi di recupero : Il Barcellona rischia di arrivare alla doppia sfida di Champions League contro l’Inter senza Luis Suarez: ecco i tempi di recupero del bomber sudamericano Buone notizie per l’Inter in vista della doppia sfida di Champions League contro il Barcellona prevista per mercoledì 24 ottobre (in Catalogna) e martedì 6 novembre (a Milano). La squadra blaugrana potrebbe, con grande probabilità, fare a meno di Luis Suarez, infortunatosi al ...

Che fine ha fatto Luis Jimenez? Trequartista di Inter e Lazio : Luis Jimenez è cresciuto nei vivaio di Palestino prima e Ternana poi. Nella stagione 2005-2006 ha militato nella Serie A italiana nelle file della Fiorentina, che lo aveva prelevato a gennaio in comproprietà per dalla Ternana. Con la squadra toscana esordisce nel massimo campionato il 15 gennaio 2006, in Fiorentina-Chievo (2-1) e l’8 febbraio mette a segno il suo primo gol in Serie A in Fiorentina-Inter (2-1). Tornato l’anno ...

Luisa Ranieri pazza d’amore per il marito Luca Zingaretti : “Una virilità prorompente - sono fortunata” Leggi l’Intervista : sono una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo. A sedici anni dalle nozze, è sempre più forte l‘amore L'articolo Luisa Ranieri pazza d’amore per il marito Luca Zingaretti: “Una virilità prorompente, sono fortunata” Leggi l’intervista proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

«La vita promessa» : in tv Luisa Ranieri è una «madre leonessa». La videoIntervista : Luisa Ranieri non vedeva l’ora di portare sul piccolo schermo la storia di Carmela e della sua famiglia di emigrati negli Stati Uniti. La miniserie La vita promessa di Ricky Tognazzi – in onda su Raiuno da domenica 16 settembre in prima serata – «racconta una storia ordinaria, sorretta però dalla storia con la “S” maiuscola», afferma il regista. E Carmela è il cuore pulsante di questo romanzo televisivo ambientato negli anni Venti: ...