calcioweb.eu

: Infortunio #Barak, forfait del centrocampista di #Velazquez - CalcioWeb : Infortunio #Barak, forfait del centrocampista di #Velazquez - sportface2016 : #UdineseMilan, cambio dell'ultimo secondo per i friulani: out #Barak per infortunio, dentro #Fofana - CalcioNews24 : Infortunio Barak: problema alla schiena per il centrocampista dell’#Udinese -

(Di domenica 4 novembre 2018)– E’ iniziato l’ultimo match valido per l’11^ giornata del campionato di Serie A, in campo Udinese e Milan in una partita che si preannuncia ricca di colpi di scena e che può regalare sorprese per il proseguo del campionato. Tegola per il tecnicoper, problema alla schiena per il, valutazioni nelle prossime ore. SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEBL'articolodeldiCalcioWeb.