Infortuni Lukaku | Leiva e Badelj | il punto dall’infermeria laziale

sportfair

: Lazio – Spal 4-1 Dott. Rodia: “Badelj sta rispondendo bene alle terapie. Lukaku ha dovuto subire dei protocolli spe… - IoNascoQui : Lazio – Spal 4-1 Dott. Rodia: “Badelj sta rispondendo bene alle terapie. Lukaku ha dovuto subire dei protocolli spe… -

(Di domenica 4 novembre 2018) Lazio,viaggiano verso il recupero, il problema fisico disembra invece essere un po’ più serio La Lazio ha vinto e convinto contro la Spal, ma Simone Inzaghi deve ancora far fronte a qualche acciacco di troppo. Il medicoFabio Rodia ai microfoni di Lazio Style Channel ha dichiarato: “li stiamo sottoponendo a un monitoraggio continuo, siamo ottimisti per il loro recupero.ha reagito molto bene, siamo contenti per il calciatore. Ha seguito protocolli molto attenti e in questo caso ringrazio tutto lo staff. Jordan ha un problema cronico alle ginocchia che si porta avanti da diverso tempo e che si è riacutizzato alla fine dello scorso campionato”.L'articolo: ildall’infermeriaSPORTFAIR.