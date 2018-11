Incubo in ascensore | «Violentata nel centro da un migrante»

Valsusa - gita da Incubo al Forte di Exilles : turisti intrappolati per ore nell’ascensore : Cinque turisti sono rimasti intrappolati nell'ascensore di cristallo del Forte di Exilles, a pochi passi da Torino, in Alta Valsusa, per più di due ore. Ancora da accertare le cause dell'incidente. I vigili del fuoco hanno impiegato altre due ore per estrarli dalla struttura: tanta la paura, ma stanno tutti bene.Continua a leggere