In Veneto strage di alberi e frane Zaia ' situazione apocalittica | 1 mld di danni'

Maltempo - tragedia in Sicilia : dieci morti e un disperso. Casa sommersa : tutti annegati a Casteldaccia. Nuova allerta in 6 regioni. Famiglie evacuate nell'agrigentino. Frane e strage di alberi in Veneto. Salvini : pronti 200 milioni : Il Maltempo causa una vera e propria strage in Sicilia: nove persone, tra cui donne e bambini, sono morti in una villa in contrada Cavallaro a Casteldaccia (Palermo) a causa dell'esondazione del...

Maltempo - tragedia in Sicilia : dieci morti e un disperso. Nuova allerta in 6 regioni. Famiglie evacuate nell'agrigentino. Frane e strage di alberi in Veneto. Salvini : pronti 200 milioni : Il Maltempo causa una vera e propria strage in Sicilia: nove persone, tra cui donne e bambini, sarebbero morti in una villa in contrada Cavallaro a Casteldaccia (Palermo) a causa dell'esondazione...

Maltempo - nuova allerta in 6 regioni. Frane e strage di alberi in Veneto. Salvini : pronti 200 milioni : Il sole compare all'improvviso, a metà mattina, dopo la pioggia degli ultimi giorni, e rende ancor più evidente lo scenario apocalittico che la furia di giorni e giorni di Maltempo...

Maltempo - la strage dei 14mila alberi. Veneto allo stremo. Borrelli : 'Apocalittico' : Quattordici milioni di alberi sono stati spazzati via dal Maltempo. È la stima della Coldiretti insieme a Federforeste: ad essere abbattuti sono stati soprattutto faggi e abeti bianchi e rossi nei ...

Maltempo - strage di 14mila alberi : in Veneto i tronchi intasano la diga. Borrelli : situazione apocalittica : Quattordici milioni di alberi sono stati spazzati via dal Maltempo. È la stima della Coldiretti insieme a Federforeste: ad essere abbattuti sono stati soprattutto faggi e abeti bianchi e rossi...

Furia maltempo sull'Italia : 6 morti tra Lazio - Campania - Liguria e Veneto. Crollano gli alberi sulle auto : è strage : Tragico lunedì di maltempo su tutta l'Italia per la pioggia e il vento con 6 morti tra Lazio, Campania, Liguria e Veneto. L'allerta meteo coinvolge numerose regioni, da nord a sud....