In Sicilia 12 morti per il maltempo

Maltempo - 12 morti n Sicilia. Fiume sommerge villetta : due famiglie sterminate. Coppia travolta in auto da torrente : Dopo il nordest e la Liguria, dove anche oggi resta allerta arancione per il Maltempo, è la Sicilia, nelle ultime ore, a essere flagellata dalle piogge che nel palermitano hanno fatto...

Dodici morti in Sicilia - Salvini posta foto in cui ride e fa il gesto del like : è polemica : Polemiche per la foto postata di prima mattina dal ministro dell'Interno Matteo Salvini, che si mostra sorridente e felice prima di andare in visita alle zone del bellunese colpite dalla alluvione. Nessun riferimento alla tragedia che ha colpito la Sicilia, dove il maltempo ha causato 12 morti.Continua a leggere

Sicilia : esondano fiumi - 12 morti : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Maltempo Sicilia - esonda il fiume Milicia. 9 morti a Casteldaccia : “Una tragedia immane. Mai visto niente di simile” : L’acqua e il fango proveniente dal fiume Milicia hanno sfondato i vetri della villetta di Casteldaccia dove nella notte sono morte nove persone, tra cui due bambini. E’ quanto raccontano i soccorritori che sono intervenuti subito dopo la tragedia nell’abitazione che si trova a poche centinaia di metri dal fiume esondato. “Non c’è stato il tempo per salvarsi – dicono – Una sola persona è riuscita a salvarsi solo perché è ...

Maltempo - 12 morti e un disperso in Sicilia. DIRETTA - : Due vittime nell'agrigentino e 10 in provincia di Palermo. Conte verso le zone alluvionate. Salvini a Belluno e Venezia. In Veneto danni per un miliardo di euro. Allerta arancione in tutte e tre le ...

Maltempo : Sicilia in ginocchio - 10 morti a Palermo - due a Cammarata : Articolo aggiornato alle ore 11,00 del 4 novembre 2018. Le piogge torrenziali hanno fatto strage la scorsa notte in provincia di Palermo, dove dieci persone sono morte e una è ancora dispersa. Nove delle vittime facevano parte della stessa famiglia, sorpresa in una villa di Casteldaccia dalla piena del fiume Milicia che ha allagato la casa: sono morti annegati padre, madre, figli e nonni. Tra i corpi recuperati dai vigili del fuoco, ...

Maltempo - altri due morti in Sicilia : due tedeschi travolti da un torrente : Il Maltempo continua a flagellare l'Italia. Dopo i dieci morti di Palermo, altre due persone hanno perso la vita nell'Agrigentino. Tregua al Nord. A Belluno, dove milioni di alberi sono stati ...

Dramma maltempo in Sicilia - 12 morti. Il presidente Conte si reca nell'Isola. : Il maltempo fa una strage in Sicilia: 12 le vittime Risveglio Drammatico per la Sicilia quello di oggi, ancora colpita da una pesante ondata di maltempo che causa vittime e danni. Dramma in una...

Maltempo - disastrosa alluvione in Sicilia : apocalisse d’acqua e fango - 12 morti e un disperso. Le drammatiche FOTO da Casteldaccia e i NOMI delle vittime : 1/26 ...

Maltempo - 12 morti n Sicilia. Fiume sommerge villetta : due famiglie sterminate. Coppia travolta in auto : Dopo il nordest e la Liguria, dove anche oggi resta allerta arancione per il Maltempo, è la Sicilia, nelle ultime ore, a essere flagellata dalle piogge che nel palermitano hanno fatto...

Maltempo : 12 morti in Sicilia - allerta in sei regioni : Nella provincia di Palermo due famiglie uccise dall’esondazione di un fiume, altre vittime ad Agrigento. Il premier Conte in viaggio verso la Sicilia, Salvini in Veneto, dove il Maltempo ha fatto danni per 1 miliardo di euro...

Maltempo - strage in Sicilia : 12 mortiFiume travolge una villetta. VIDEO : Le piogge torrenziali hanno fatto strage la scorsa notte in provincia di Palermo, dove dieci persone sono morte e due risultano disperse. Fango travolge villetta e stermina due famiglie. VIDEO Segui su affaritaliani.it

Maltempo : 12 morti in Sicilia - allerta in sei regioni : Nella provincia di Palermo duee famiglie uccise dall’esondazione di un fiume, altre vittime ad Agrigento. Il premier Conte in viaggio verso la Sicilia, Salvini in Veneto, dove il Maltempo ha fatto danni per 1 miliardo di euro...

Maltempo in Sicilia - due morti anche ad Agrigento : sono stati travolti da un torrente esondato : A Cammarata, in provincia di Agrigento, il Maltempo ha fatto altre due vittime: due corpi sono stati recuperati dai vigili del fuoco nella loro auto, dopo essere stati travolti da un torrente. In tutta la Sicilia il numero dei morti per l'allerta meteo sale a 12. Preoccupazione anche per lo straripamento del fiume Akragas: 50 famiglie evacuate.Continua a leggere