In Moto2 Bagnaia per la prima volta campione del mondo

MotoGp - Rossi cade a 4 giri dal traguardo In Malesia vince Marquez - Dovizioso è 6°. Bagnaia campione del mondo in Moto2 : Il Dottore cade a 4 giri dal traguardo e Marc Marquez festeggia ancora. La nona vittoria della stagione arriva nel Gp della Malesia per la scivolata di Valentino Rossi, quando il pilota della Yamaha era al comando in una gara combattuta a suon di decimi con lo spagnolo. Una vera beffa per il pilota di Tavullia che dopo la scivolata è tornato in pista per tagliare il traguardo in 18esima posizione. Lo Shell Malaysia Motorcycle Grand Prix ha ...