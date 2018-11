In Arabia Saudita è stato scarcerato uno dei nipoti di re Salman | forse per alleviare la

Arabia Saudita - il caso Kashoggi è solo il sintomo di una monarchia in crisi : di Roberto Iannuzzi* L’efferato assassinio del giornalista Jamal Khashoggi nel consolato Saudita di Istanbul ha riportato al centro dell’attenzione internazionale una potenza mediorientale che, pur essendo stata per decenni l’indiscusso leader mondiale dei Paesi esportatori di petrolio, è governata da una monarchia che appare sempre meno coesa e sempre più disorientata dai recenti sviluppi internazionali. Secondo le ricostruzioni ...

Caso Khashoggi - l'Arabia Saudita tra i clienti dei software spia di Hacking Team : Mentre le indagini sulla morte di Khashoggi sono in corso, si riparla di Hacking Team, la società italiana specializzata in software di sicurezza

Il 2 ottobre il giornalista Jamal Khashoggi sparisce. Era una delle voci mediatiche più critiche nei confronti della monarchia Saudita. Viene ripreso per l'ultima volta da una videocamera di sicurezza mentre entra nel consolato dell'Arabia Saudita a Istanbul, in Turchia. Anche se manca ancora un cadavere (o parte di esso) non sembrano esserci più dubbi che sia stato ucciso.

Salvini : Qatar equilibrato non come Arabia Saudita estremista : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Caso Khashoggi - no alla finale in Arabia Saudita : ... l'evento per rifarsi un'immagine insomma, e si chiede di riflettere su quale segnale manderebbero al mondo. Per questa ragione di elementare buon senso civile va immediatamente bloccata la decisione ...

Khashoggi - Turchia chiede estradizione dei sospetti killer. Amnesty : “Milan e Juve boicottino supercoppa in Arabia Saudita” : Sale il pressing della Turchia sull‘Arabia Saudita per consegnare i responsabili dell’omicidio di Jamal Khashoggi. I magistrati di Istanbul hanno fatto inviare a Riad una richiesta di estradizione dei 18 sospetti arrestati nei giorni scorsi, tra cui secondo il presidente Recep Tayyip Erdogan si trovano i killer del giornalista dissidente ucciso nel consolato saudita a Istanbul. Il confronto è aperto tra le procure dei due Paesi, che ...

Juve-Milan : appelli per non giocare la Supercoppa in Arabia Saudita dopo l'uccisione del giornalista Jamal Khashoggi : Credo che anche il mondo dello sport italiano non possa e non debba tirarsi indietro: va immediatamente bloccata la decisione di giocare la finale di Supercoppa italiana in Arabia Saudita. È ...

Caso Khashoggi - smettiamo di vendere armi all’Arabia Saudita : Il 16 ottobre del 2018 nell’aula di palazzo Madama ho espresso la mia vicinanza alla compagna e ai familiari del giornalista del Washington post, Jamal Khashoggi trucidato nel consolato di Ankara. E’ ormai chiaro che i responsabili dell’omicidio sono da individuare tra i più alti vertici della monarchia Saudita. L’Arabia Saudita è un partner di spicco della comunità internazionale che investe trasversalmente un po’ ovunque nel mondo, in ...

L'Arabia Saudita ha cambiato versione sulla morte di Khashoggi : DAL MONDO Altri pacchi bomba recapitati negli Stati Uniti a membri e sostenitori del Partito democratico . Oggi degli ordigni non esplosi sono stati consegnati all'ex vicepresidente Joe Biden e a un ...

L’Arabia Saudita ha cambiato versione sulla morte di Khashoggi : DALL'ITALIA “L’Italia riduca lo spread che danneggia imprese e famiglie”, ha detto Mario Draghi. Il governatore della Banca centrale europea ha aggiunto che “l’Italia, la Brexit e la guerra economica sono fonti di incertezza”. Il ministro per gli Affari europei, Paolo Savona, ha detto che “ri

La fidanzata di Khashoggi al Parlamento europeo : "Chiedete risposte all'Arabia Saudita" : Ciò che è accaduto al giornalista saudita Jamal Khashoggi è di una gravità inaudita e dimostra ancora una volta che i cambiamenti annunciati dal principe ereditario Mohammad bin Salman non sono stati altro che una copertura, mentre il regime ha continuato a comportarsi in modo autoritario e repressivo.Bin Salman si è impegnato per rivestire l'Arabia Saudita di una nuova immagine, ma l'immagine vera è ...

