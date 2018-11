Il principe Carlo accusa Filippo | Mi costrinse a sposare Lady D

Il principe Carlo - le stranezze del reale inglese rivelate in un documentario : ' Durante i suoi viaggi in giro per il mondo, ordina di stirare le lenzuola un'ora prima di andare a letto ' conclude. Il documentario che fa emergere le abitudini del principe, ha come titolo '...

Il principe Carlo parla coi parenti morti : Il principe Carlo parla con i parenti morti, rivolgendosi ai fantasmi che, secondo lui, popolano Buckingham Palace. A svelarlo è Robert Jobson, autore di The Real Charles, nuova biografia dell’erede al trono che arriva a poche settimane dal compleanno di Carlo. Il prossimo 14 novembre, l’ex marito di lady Diana compirà 70 anni, celebrando una vita segnata da grandi drammi, amori e segreti. L’ultimo riguarda proprio ...

principe Carlo - la nuova biografia svela le due “armi” segrete usate da Camilla per conquistarsi il suo amore : “È una donna infrequentabile“, fu la sentenza della regina Elisabetta II quando Carlo, il suo primogenito all’epoca giovanissimo, le disse di essersi innamorato di Camilla. Lei, di due anni più grande di lui, all’epoca era fidanzata ufficialmente con il luogotenente della cavalleria reale Andrew Parker-Bowles e, a Corte, aveva la fama di aver sedotto già molti uomini. Così, Carlo fu costretto a lasciarla e lei si sposò ...

Carlo Filippo di Svezia - il principe più bello d'Europa rivela la dislessia : ... bello e fortunato, che per anni ha lottato da solo contro questo disturbo neurologico che colpisce milioni di persone in tutto il mondo. Oggi Gabriel è cambiato, non è più il playboy tormentato , e ...

Carlo Filippo di Svezia - il principe più bello d’Europa rivela la dislessia : Affascinante, ricco e fortunato, eppure affetto dalla dislessia. Carlo Filippo di Svezia, etichettato come il principe più bello d’Europa, ha deciso di uscire allo scoperto, rivelando la sua malattia. Dalla vita ha avuto tutto: soldi, successo e uno stuolo di ammiratrici pronte a tutto per lui, ma non la capacità di leggere un intero scritto pur comprendendone le singole parole. Da anni Carlo Filippo combatte contro la dislessia, un ...

Il principe Carlo si avvicina al trono : sarà il “re ombra” entro il 2021. Il piano segreto di Buckingham Palace : A Buckingham Palace è pronto il piano segreto per far diventare il principe Carlo finalmente re d’Inghilterra entro il 2021. L’indiscrezione arriva dal Daily Mail che, attraverso il suo reporter di affari reali Robert Jobson, rivela l’intenzione della regina Elisabetta di ritirarsi a vita privata al compimento dei 95 anni. Non c’è da preoccuparsi però, Sua Maestà continua a godere di ottima salute, semplicemente – e ...

Il principe Carlo parla con i parenti morti : Ecco delle nuove rivelazioni sulla famiglia reale inglese. Al centro dell’attenzione mediatica c’è finito ancora una volta il Principe Carlo. Del futuro re d’Inghilterra ha scritto il corrispondente reale del Daily Mail, Robert Jobson, autore del libro “The Real Charles”, che viene pubblicato a puntate sul giornale. Secondo quanto riportato, Carlo parlerebbe con i parenti defunti per “mantenere vivo il loro spirito”. Lo farebbe nei momenti in ...

principe Carlo - rivelazioni sul matrimonio con Lady Diana nel libro che celebra i suoi 70 anni : In occasione del compleanno del Principe Carlo, primogenito della regina Elisabetta ed erede al trono, uscirà la sua biografia. Il libro, che si intitola ‘Charles at Seventy: Thoughts, Hopes and Dreams’ è stato scritta da Robert Jobson, biografo ufficiale di Corte, per celebrare i 70 anni del Principe che cadranno il prossimo 14 novembre e molto presto verrà pubblicata a episodi sul Daily Mail. Contiene interviste e dichiarazioni ...

Il principe Carlo rivela : “Il matrimonio con Diana è stato un errore enorme. William? È irascibile come lei - Harry invece è più emotivo” : Il principe Carlo d’Inghilterra compirà 70 anni il prossimo 14 novembre e, per l’occasione, ha concesso una lunga intervista al corrispondente reale Robert Jobson che ne ha ricavato una nuova biografia, Charles At Seventy: Thoughts, Hopes And Dreams. Il primogenito di Elisabetta II, l’eterno erede al trono, si racconta come non ha mai fatto prima, rivelando il suo lato più privato. Dal matrimonio fallito con Lady Diana fino al ...

Il principe Carlo : "Il matrimonio con Diana è stato un errore" : L'unione tra il principe Carlo e Diana Spencer ha segnato come un tatuaggio le sorti dei reali inglesi. Si sono sposati nel 1981 e sono stati insieme per 15 anni, hanno dato alla luce William ed Henry ...

"Il principe Carlo voleva disperatamente annullare le nozze. Sapeva che sarebbero state un errore" : Non fu soltanto Diana ad accorgersi che qualcosa nel matrimonio con il principe Carlo non andava. Anche lui voleva disperatamente porre fine a quelle nozze così sbagliate, tanto aveva capito di essere incompatibile con lei. A rivelarlo è una nuova biografia dedicata proprio al figlio della regina Elisabetta II, in uscita a novembre in occasione del suo compleanno di 70 anni. Il libro mette in luce - finalmente - anche il punto di ...

Svelato il volto di Camilla Parker Bowles in The Crown 3 - l’inizio dell’amore col principe Carlo nei nuovi episodi : Ci sarà anche il personaggio di Camilla Parker Bowles in The Crown 3: la terza stagione della serie dedicata alla Corona inglese metterà in scena un incontro tra un giovane principe Carlo e la donna che sarebbe poi diventata la sua seconda moglie. La terza stagione mostrerà proprio gli inizi della loro storia d'amore, nata e cresciuta in sordina nonostante il sentimento che li legava fosse noto a tutti, anche negli anni del matrimonio di ...

La serie Netflix che getta fango sul principe Carlo : La serie tv Netflix The Royal House of Windsor è sbarcata da poco sulla piattaforma digitale più famosa al mondo e già sta iniziando a far parlare di sé per come presenta Carlo e CamillaDopo The Crown la piattaforma streaming più famosa al mondo ha deciso di finanziare un'altra serie tv incentrata sulla famiglia reale più famosa al mondo: i Windsor. Il titolo fa intuire già lo scopo del documentario, The Royal House of Windsor e ha il ...

