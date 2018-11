Il Papa All' Angelus piange i copti uccisi dall' Isis perchè cristiani

Maltempo Palermo - il papà sopravvissuto alla furia del Milicia : “Mio figlio era il mio cuore” : Chi sono le vittime del Maltempo in Sicilia? Nove persone, tutte appartenenti alla stessa famiglia, sono morte travolte dall'acqua del fiume Milicia a Casteldaccia mentre si trovavano nella loro villetta. Luca Giordano si è salvato per miracolo, ma ha perso il figlioletto e la moglie: "Lui era tutto per me".Continua a leggere

Balle Spaziali - Marco Travaglio smonta tre fake news : “Consip - cosa ci hanno nascosto sull’archiviazione di papà Renzi” : E’ vero che bloccare il Tav Torino-Lione sarebbe un gravissimo danno per l’economia dell’Italia, del Nord-Ovest, del Piemonte o di Torino? E’ vero che alla Rai sta arrivando un’occupazione militare giallo-verde dei telegiornali che mai si era vista nella storia d’Italia dai tempi della Democrazia cristiana? E’ vero che nel caso Consip alla fine non è successo niente e il padre di Renzi diceva la verità ...

Pediatria : anche l’età del papà conta - se è over 35 più rischi alla nascita : Se il papà è ‘attempato‘, il bebè va incontro a più rischi alla nascita. Ad accendere i riflettori sul possibile peso dell’età di lui è un maxi studio condotto da ricercatori degli States e basato su un decennio di dati relativi a oltre 40 milioni di nascite nel Paese. Dalla ricerca – firmata da scienziati della Stanford University School of Medicine e pubblicata online sul ‘British Medical Journal‘ – ...

Roma. Oggi alle 16 Papa Francesco per la prima volta al Laurentino : Ama, in collaborazione con l’Amministrazione di Roma Capitale, ha predisposto un articolato programma di celebrazioni religiose e iniziative civili oltre

Simone Coccia - il brutto sospetto sulle corna alla piddina Pezzopane : beccato dai Paparazzi - chi bacia : Simone Coccia e la parlamentare del Pd Stefania Pezzopane avevano annunciato di recente le loro imminenti nozze. Eppure lo spogliarellista, ex del Grande Fratello vip 2017, si è fatto beccare pochi ...

Halloween - io papà cattolico faccio bene a lasciare che le mie figlie lo festeggino? : di Derek Arriva Halloween una festa esplosa sulla spinta delle serie TV americane e soprattutto delle grandi aziende di marketing che ne hanno fatto un vero e proprio evento commerciale. Chi come me è nato negli anni 70 ha avuto il suo primo incontro con questa tradizione all’inizio degli anni 80 quando è uscito il film E.T. dove i protagonisti portano a spasso per il quartiere il piccolo alieno nascondendolo sotto un lenzuolo. Negli anni ...

Sinodo - testo finale "conversione contro cultura scarto"'/ Video - Papa Francesco "attacco Maligno alla Chiesa" : Sinodo dei giovani, il testo e documento finale: 'conversione e giustizia contro la cultura dello scarto'. Video, Papa Francesco chiude i lavori.

Sinodo - testo finale “conversione contro cultura scarto”’/ Video - Papa Francesco “attacco Maligno alla Chiesa” : Sinodo dei giovani, il testo e documento finale: "conversione e giustizia contro la cultura dello scarto". Video, Papa Francesco chiude i lavori: "la Chiesa è attaccata dal Maligno"(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 11:13:00 GMT)

Morto Piero Del Papa - ex pugile e spalla nei film di Bud Spencer : È Morto oggi a Pisa, l'ex campione di pugilato, Piero Del Papa . Aveva 80 anni ed era malato da tempo. Nel 1962 diventò campione italiano dei pesi mediomassimi, titolo che conservò fino al 1964 e nel ...

Addio a Piero Del Papa - ex pugile e spalla nei film di Bud Spencer : È morto oggi a Pisa, l'ex campione di pugilato, Piero Del Papa . Aveva 80 anni ed era malato da tempo. Nel 1962 diventò campione italiano dei pesi mediomassimi, titolo che conservò fino al 1964 e nel ...

Addio a Piero Del Papa - ex pugile e spalla nei film di Bud Spencer : È morto oggi a Pisa, l'ex campione di pugilato, Piero Del Papa. Aveva 80 anni ed era malato da tempo. Nel 1962 diventò campione italiano dei pesi mediomassimi, titolo che conservò fino al 1964 e nel ...

Heath Ledger - a dieci anni dalla scomparsa parla Michelle Williams : “A nostra figlia dico che il suo papà mi ha amata prima che gli altri si accorgessero di me” : “A Matilda dico sempre: tuo papà mi ha amato prima che chiunque si accorgesse che avevo talento, che ero carina o avevo dei bei vestiti”. Michelle Williams torna a parlare del rapporto con Heath Ledger dieci anni dopo la morte dell’attore per overdose. In una lunga intervista concessa a Vanity Fair lo fa rievocando la fatica con cui ha protetto dalla morbosa curiosità di stampa e tv, la figlia Matilda, avuta nel 2005 con Ledger, dopo la morte ...

'Anche i papà potranno allattare al seno' - scatena putiferio progetto di una studentessa inglese : Quella dell' allattamento al seno è un'esperienza molto particolare che crea un legame speciale fra madri e e bambini. In un futuro non troppo lontano, potrebbe non essere più un'esperienza ...

Dalla Balivo a Gigi D'Alessio - l'appello dei vip : 'Aiutatelo a rimanere con mamma e papà' : 'Mi chiamo Alessandro Maria, ho ancora poche settimane di vita'. Inizia così il video diventato virale sui social che racconta la storia di un bambino di 18 mesi affetto da una rara malattia genetica ...