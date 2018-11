Il Milan vince al 97' | Udinese ko 0-1 grazie al solito Romagnoli

Risultati Eurolega 5ª giornata : Milano vince con un (quasi) buzzer beater di Mike James - tripla decisiva contro l’Efes : Eurolega, 5ª giornata: belle prestazioni esterne di Panathinaikos e Real Madrid, vittoriose rispettivamente contro Podgorica e Zalgiris La 5ª giornata di Eurolega è iniziata col botto con la serata di ieri davvero entusiasmante. Quest’oggi il Khimki si è sbarazzato di Gran Canaria con un netto 87-72, vittoria esterna per il Panathinaikos sul parquet di Podgorica 67-72. Nella gara di Kaunas, lo Zalgiris non ha potuto nulla contro lo ...

Hockey ghiaccio - Alps League 2019 : Val Pusteria inarrestabile - vince Gherdeina mentre Renon passa a Milano : Settimana ricca di match nell’Alps Hockey League 2018/19. Si è partiti con ben cinque sfide valevoli per il 13esimo turno in questo martedì sera, con Val Pusteria che si è confermata inarrestabile, e con l’HK Olimpija Lubiana che procede nella sua marcia vincendo contro Vipiteno e prova a rimanere nella scia dei Lupi. Negli altri match vittoria per Renon in casa di Milano e Gherdeina sul KAC II. I MATCH HC Pusteria – HDD ...

Basket - 4a giornata Serie A 2018-2019 : Milano vince a Pesaro e raggiunge Venezia. Grande vittoria di Cremona a Bologna : Sono due le squadre al comando a punteggio pieno dopo la quarta giornata della Serie A di Basket. Alla netta vittoria di Venezia contro Trento nell’anticipo, ha risposto il successo dell’Armani Exchange Milano contro la VL Pesaro per 97-82. Una partita sempre in controllo per la squadra di Simone Pianigiani, che aveva chiuso avanti di undici punti il primo quarto e poi ha amministrato il vantaggio. Diciannove punti di Mike James ed ...

Risultati Serie A Basket 4ª giornata – Milano vince ancora - Sassari batte Torino : L’Olimpia Milano firma il quarto successo in altrettante gare, Sassari batte Torino: i Risultati della 4ª giornata della Serie A di Basket Dopo la vittoria di Cremona sulla Virtus Bologna nel lunch match e i successi di Cantù su Reggio Emilia e di Varese su Trieste nelle prime gare del pomeriggio, la 4ª giornata della Serie A di Basket italiana prosegue con altri due gare, in attesa del posticipo serale fra Pistoia e Brindisi. Nella gara ...

Ribaltone Milan : segna - va sotto - poi vince : Emozioni e tanti gol a San Siro. Un guizzo di Suso regala al Milan la vittoria per 3-2 sulla Sampdoria : tre punti importantissimi per Gattuso, al termine di una gara intensa. Pronti, via: rossoneri ...

Milan - Ricardo Rodriguez difende Gattuso : “stiamo tutti con lui - faremo di tutto per tornare a vincere” : Il giocatore rossonero ha parlato della situazione complicata che sta vivendo Gattuso, sottolineando come tutta la squadra sia con lui “Quando si perde una partita, due partite, si parla sempre dell’allenatore, diventa normale. Ma noi stiamo bene con Gattuso, tutti stanno bene e facciamo ogni cosa non solamente per lui, ma anche per noi, perché quando si perde si sta sempre male“. Nessuna crepa nello spogliatoio rossonero ...

Eurolega - Milano vince ancora : Altra splendida vittoria in Eurolega per l'AX Armani Exchange Milano che al Forum piega 81-80 il Khimki Mosca. Dopo un primo quarto equilibrato, i russi spingono sull'acceleratore, mettendo la testa ...

Milan - è crisi profonda : il Betis vince a San Siro per 2-1 : Ancora una sconfitta per il Milan, dopo il ko nel derby. Il Betis vince a San Siro un incontro del terzo turno di Europa League , gruppo F, giovedì sera. Per i rossoneri di Gattuso si apre una crisi ...

Eurolega - vittoria col brivido per l’Olimpia Milano : James mette il Khimki al tappeto - l’Efes vince il derby : Eurolega, Armani Jeans Milano vittoriosa contro il Khimki Mosca grazie al solito super Mike James autore di una grande prova Eurolega, serata al cardiopalma per la 4ª giornata della fase a gironi. Nel derby di Istanbul tra Efes e Fenerbache, i padroni di casa dell’Efes hanno avuto la meglio grazie ai 17 punti di Beaubois. Per quanto concerne gli italiani, Melli ne ha messi 14, male Datome con soli 3 punti. L’Olimpia Milano è ...

Europa League - il Milan non c'è più : vince il Betis Siviglia 1-2 : Nuova sconfitta per il Milan , che cede 1-2 agli spagnoli del Betis Siviglia, che balzano in vetta al girone con 7 punti. Impegno in Europa League per il Milan, chiamato ad una pronta reazione dopo la ...

Europa League : l'Olympiacos vince in Lussemburgo e insidia il Milan : Dudelange ko 2-0: nella classifica del gruppo F greci ora a -2 dai rossoneri. Vincono anche Arsenal, Zenit e Lipsia, Leverkusen ko

Vincenzo Grassi e la crisi del sentimento europeista alla Statale di Milano : alla lectio hanno partecipato in qualità di discussants Massimo Florio , professore di Scienza delle Finanze presso la Statale di Milano, , Alberto Martinelli , professore emerito di Scienza Politica ...

Inter - Tronchetti Provera su di giri dopo il derby : “vincere contro il Milan dà emozioni particolari” : L’ad della Pirelli ha parlato dopo il derby vinto dall’Inter contro il Milan, esprimendo la propria soddisfazione da consumato tifoso nerazzurro “Abbiamo visto un’Inter che nelle ultime partite ha giocato fino all’ultimo minuto e questo ha premiato. Vincere il derby nel finale è una soddisfazione particolare“. Così Marco Tronchetti Provera, ad di Pirelli, a margine della presentazione della mostra ...

Inter-Milan - Icardi : 'Vincere così è ancora più bello' : Queste le sue parole al termine della sfida di San Siro: "Era un derby da vincere, l'abbiamo detto tutta la settimana " ha dichiarato a Sky Sport - Ma abbiamo creato tantissimo, abbiamo giocato bene ...