' Il matrimonio Lega-M5S è innaturale | Salvini starà con noi' | Berlusconi

Tajani : matrimonio Lega-M5S sarà breve : 14.21 "Salvini cerca di avere la botte piena e la moglie ubriaca.Ma credo che questo matrimonio tra Lega e M5S non sia di lunga durata. sarà alla fine anche lui portato a dar vita a una coalizione di centrodestra anche per far nascere un nuovo governo". Così Antonio Tajani a margine della kermesse di Fiuggi replica al leader della Lega Matteo Salvini. Dal vertice di Palazzo Grazioli "mi auguro che esca una politica di centrodestra vera. ...