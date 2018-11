Il maltempo si sposta al Nord | poi arriva l' estate di San Martino

maltempo : violenti temporali distruggono il Bellunese e l'emergenza si sposta al Sud : Centinaia di alberi abbattuti, piogge incessanti e smottamenti. Il bilancio degli ultimi giorni di Maltempo lascia il segno nelle regioni settentrionali e, mentre l'emergenza si sposta verso il Sud, si contano le vittime delle ultime ore. Sei, in tutto, dopo la morte, ieri, di altre due persone colpite da fulmini. A preoccupare, ora, sono diverse province della Sicilia e il fiume Po. Per le zone più colpite, in particolare Liguria, Veneto e ...

maltempo - il ministero dell'Interno : chiudere scuole e uffici - limitare spostamenti : In Liguria osservati speciali l'area del torrente Polcevera e del Ponte Morandi. Roma sono stati oltre 300 gli interventi dei vigili del fuoco - Continua l'ondata di Maltempo ancora domani su tutto lo ...

maltempo a Roma - "limitare spostamenti" : 16.55 "La Protezione Civile di Roma Capitale chiede di limitare gli spostamenti all' indispensabile in considerazione del possibile peggioramento delle condizioni atmosferiche delle prossime ore e per favorire la circolazione dei mezzi di soccorso". Oggi nella Capitale le scuole sono rimaste chiuse,come in molte altre città, per l'emergenza Maltempo. Raffiche di vento oltre i chilometri orari, che hanno causato problemi tra alberi e rami ...

maltempo Roma : 140 richieste di intervento dei Vigili del Fuoco - “limitare gli spostamenti all’indispensabile” : Giornata di Maltempo a Roma: nella Capitale dalle otto di stamattina i Vigili del Fuoco del comando di Roma hanno effettuato almeno 140 interventi. Per circa l’80% si tratta di alberi e rami caduti o in imminente pericolo di caduta , coperture divelte, intonaci tegole pali e cartelloni. In corso almeno 40 interventi, in attesa oltre duecento. Al momento l’impianto di soccorso dei pompieri Romani è stato potenziato con alcune squadre ...

maltempo Trento - centro operativo esorta alla prudenza : ridurre spostamenti e non avvicinarsi ai corsi d’acqua : Il centro operativo comunale di Trento, in riunione permanente da ieri in seguito alla forte ondata di Maltempo, ha emesso stamane un comunicato con una serie di raccomandazioni. I cittadini sono invitati a ridurre il piu’ possibile gli spostamenti e, nel caso risultino inevitabili, porre massima attenzione nei luoghi percorsi, evitando l’avvicinamento ai corsi d’acqua, conche e sottopassi, rampe ed ai versanti che possono ...

maltempo Sardegna : bomba d’acqua a Cagliari - la grandinata si sposta verso il centro dell’isola : Si sta spostando velocemente verso il sud Sardegna il ciclone che ha portato vento, pioggia e grandine a Sassari ed Alghero, alle prime luci dell’alba. Sull’altopiano di Campeda e Borore – tra le province di Sassari e Nuoro, nel centro-ovest dell’Isola – si e’ abbattuta una forte grandinata, con chicchi di ghiaccio più piccoli rispetto a quelli che sono caduti ad Alghero, dove il sindaco Mario Bruno segnala ...

maltempo Catania : il Comune raccomanda prudenza negli spostamenti : “Considerati i fenomeni atmosferici avversi, che da ieri sera interessano la città di Catania, l’Amministrazione comunale d’intesa con la Prefettura, raccomanda ai cittadini la massima prudenza alla guida e di evitare, in particolare, l’utilizzo di mezzi a due ruote, motocicli e biciclette, per gli spostamenti“: lo comunica in una nota il Comune. “Si precisa, inoltre, che le scuole saranno regolarmente ...

Allerta Meteo - il maltempo si sposta all’estremo Sud : temporali violentissimi in Sicilia e su Malta nelle prossime ore [MAPPE] : 1/22 ...

maltempo Liguria - è ancora allerta : la perturbazione si sposta a Est - allagamenti a Ponente : “Nelle ultime ore la linea convettiva che verso metà giornata ha portato precipitazioni fino a molto forti sul centro-Ponente della regione, si è spostata verso il genovesato e successivamente sul mare, sotto la spinta dell’ingresso di venti dai quadranti settentrionali”. Lo spiegano i previsori di Arpal, il centro meteo idrologico della Regione Liguria, attraverso la loro pagina Facebook a proposito dell’ondata di ...

Allerta Meteo - il maltempo si sposta al Centro/Sud : sul Tirreno un mostruoso “MCS” si muove dalla Sardegna verso la Sicilia [LIVE] : 1/5 ...

Allerta Meteo - la Protezione Civile aggiorna i bollettini : “il maltempo si sposta verso Lazio e Sicilia” : Il maltempo continuerà ad insistere sull’Italia. La vasta circoLazione depressionaria che sta interessando la penisola Iberica, continua a determinare condizioni di spiccata instabilità in particolare sulle nostre regioni occidentali, con fenomeni temporaleschi che nel pomeriggio si estenderanno anche al Lazio e domani interesseranno maggiormente la Sicilia. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ...

Allerta Meteo Estofex - il maltempo si sposta sul Tirreno : allarme nubifragi - grandinate e tornado al Sud : Allerta Meteo – Dopo una notte da incubo in Sardegna a causa del vento e delle forti precipitazioni e il maltempo che ha colpito Piemonte e Liguria con piogge torrenziali e tornado, Estofex (European Storm Forecast Experiment) prolunga l’allarme per il Mediterraneo e in particolare per il Mar Tirreno. Ecco la situazione delineata in Europa. Un blocco sull’Europa orientale è affiancato da una depressione atlantica. Inserite in un flusso da ...

Ponte Capoterra crollato su Statale 195 in provincia di Cagliari, Statale divisa in due: il maltempo si è scatenato sulla Sardegna, è allerta rossa.